El sufista Axi Muniain dará una charla en Nevaria el día 16 Sábado, 2 diciembre 2017, 00:17

Nevaria, la Feria de la Nieve y la Montaña del noroeste de España, se celebrará en Moreda el 16 y 17 de diciembre, con la participación de 40 expositores. La gran cita de la nieve tendrá un reconocimiento especial al mundo del skate, que contará con una competición con importantes premios en materiales. Uno de los actos centrales tendrá lugar el sábado 16, cuando el surfista de olas gigantes Axi Muniain ofrecerá la conferencia 'Chasingh the biggest wave in the wold', a partir de las siete y media de la tarde. Además, se dedicará un apartado especial al 'trail running'.