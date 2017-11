Tamara Argüelles: «Dimito por respeto a los langreanos que me votaron» La concejala, Tamara Argüelles, en primer término. / J. C. ROMÁN La concejala de IU presenta su dimisión en el turno de ruegos, tras aprobar «por disciplina política» los presupuestos del próximo ejercicio MARTA VARELA LANGREO. Jueves, 23 noviembre 2017, 02:27

Los concejales de Langreo y el público presente en el salón de plenos comenzaba a moverse en sus asientos, tras cuatro horas de sesión en la que se aprobaron las cuentas para el próximo ejercicio, cuando en el último punto de ruegos y preguntas tuvo lugar el esperado cese. La concejala de IU Tamara Argüelles tomó la palabra para anunciar que había tomado «la decisión firme e irrevocable de dimitir de todas las responsabilidades y poner mi acta de concejal a disposición de mi organización política, el Partido Comunista de Langreo».

La edil pidió a la secretaria que se recogiese en acta que «he votado en favor de los presupuestos por disciplina política, porque así me lo pidió mi partido», aunque aseguró que «en conciencia, hubiese votado en contra como el resto de los partidos». Tras relatar los hechos que llevaron al alcalde a relegarla de sus competencias municipales, reconoció que «cometí un error» al utilizar, dijo, «los días 19 y 24 de octubre un coche municipal que fue a recogerme a mi nuevo puesto de trabajo para poder asistir a dos comisiones en las que se debatía un tema tan importante para el futuro de nuestro municipio como son los presupuestos». «Me equivoqué», reiteró, y se comprometió a pagar los gastos ocasionados. «Este error me llevó a pedir por Registro que me pasen una factura para abonar los gastos», dijo.

Tamara Argüelles explicó que «por el respeto que les debo a las vecinas y vecinos de Langreo, ellas y ellos me pusieron aquí con sus votos, y si consideran que mi error es motivo suficiente para salir de la institución, lo asumo y lo acato».

A nivel político, Argüelles comentó que sus discrepancias con «este equipo de gobierno han sido decisivas a la hora de que la organización a la que he pertenecido (IU) se posicionara dejándome sola». Además, incidió en que «la forma totalitaria por la que actualmente se rige esta Administración local ha propiciado el linchamiento al que he sido sometida en prensa, en la calle, en redes sociales, con el daño que ello ha supuesto en mi ámbito familiar, laboral y social».

La edil argumentó que «sinceramente, creo que el calibre de mi error, que repito asumo, no era merecedor de tales reacciones». Y lanzó una advertencia al resto de concejales del equipo de gobierno. «Espero que esas líneas éticas a las que se han agarrado sigan en vigor a partir de hoy para todos y todas», dijo. Argüelles agradeció a su familia y entorno el apoyo recibido y subrayó «la posición responsable de los grupos de la oposición, manteniéndose completamente al margen en todo este asunto interno». Finalizó dando las gracias también a los langreanos por «su comprensión y colaboración», para abandonar al pleno al mismo tiempo que el alcalde quien se limitó a desearle suerte.