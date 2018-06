Un vecino de Blimea atemoriza a una comunidad y a los niños de un parque El bloque de viviendas, propiedad de Vipasa, situado en la calle Bimenes de Blimea. / JUAN CARLOS ROMÁN Algunos residentes denuncian que llevan meses sin dormir y sufren amenazas. Sopesan dejar sus pisos ante la inacción de Vipasa y del Consistorio MARTA VARELA BLIMEA. Domingo, 1 julio 2018, 03:37

Llevan cuatro meses escuchando golpes y música hasta las seis de la mañana y afirman que «ya no podemos más». Son los vecinos del número 33 de la calle Bimenes, en Blimea, un grupo de viviendas que gestiona Vipasa, la empresa pública del Principado. Uno de los residentes de este bloque tiene atemorizada a toda la comunidad, aunque los portales 31 y 35 «lo sufren en menor medida», dicen. La presencia policial nocturna es frecuente pero cuando los agentes se presentan en el lugar, tras ser avisados por los vecinos, «los ruidos cesan y todo vuelve a la normalidad».

La situación, según cuentan los residentes, comenzó hace aproximadamente un año, cuando el vecino conflictivo llegó a la barriada. Dicen que «apenas cruza dos palabras con ninguno de los inquilinos. Al principio se paseaba por la acera con una lanza, pero no se metía con nadie, aunque su actitud siempre nos preocupó. Ni nos habla, nunca sube las persianas, muchos ni sabían que vivía alguien en ese apartamento», comentan.

Desde hace tres meses, la situación, dicen, «se ha vuelto insostenible». De madrugada, «empiezan a sentirse golpes secos muy fuertes. No se sabía de donde venían y se revisaron cañerías, la instalación eléctrica, las cocheras... pero sin resultado. Hasta que alguien se dio cuenta de que venían de la casa de este señor». Ante esta situación, la comunidad de vecinos decidió hablar con él pero, según cuentan, «su única respuesta es que no quiere ningún trato con nadie y ya no pudimos hablar más con él».

Lejos de mejorar, tras esta advertencia, el vecino conflictivo fue más allá, según indican desde la comunidad. «Los ruidos aumentaron y empezó a poner música a todo volumen y ahora no nos deja dormir», dicen.

Insultos, tensión y miedo

En las últimas semanas, la situación ha empeorado ya que ahora «nos amenaza y también a los niños que juegan en el parque, si un niño pasa cerca de él lo asusta». Por el momento no ha ocurrido nada, pero su actitud no gusta a los padres.

La situación es especialmente preocupante para el vecino que vive justo encima del inquilino conflictivo, procedente de Tineo. Según los residentes, «le amenazó de muerte y le rompió el timbre a golpes hace unas noches. Todo esto nos está generando una gran incertidumbre, tensión y mucho miedo». Por este motivo, alguno de ellos ha pensado, dice, en abandonar su casa porque «necesitamos seguir con nuestras vidas».

La comunidad de vecinos y alguno de los inquilinos a nivel particular ha presentado varias denuncias al respecto en el Ayuntamiento y se han puesto también en contacto con Vipasa para abordar este tema y encontrar una solución pero hasta el momento estos vecinos no han recibido ninguna ayuda ni solución al problema.

«Ahora se esconde en los trasteros, camina por las cocheras, se agazapa en el portal y tenemos miedo porque no tenemos luz en la cochera y nos puede hacer algo, así no se puede vivir», explica una vecina que advierte que «cuando llego de trabajar, tengo que pedir a alguien que baje al portal y me acompañe a subir a su casa, estoy dispuesta a irme».