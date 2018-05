Vecinos y ecologistas protestarán hoy ante el Adif en Campomanes Raúl López, con sus reses aún en la cuadra que derribará el Adif. / PARDO Acudirán esta mañana al derribo de la cuadra de Campomanes que será utilizada como vertedero de las obras de la variante MARTA VARELA CAMPOMANES. Lunes, 21 mayo 2018, 00:39

Raúl López no estará solo hoy. El ganadero y carnicero lenense ha perdido la batalla ante la justicia pero la ha ganado en las calles, aunque eso no le devolverá los 500 metros que utilizaba como establo para sus reses y que desde el pasado miércoles ya no son de su propiedad, sino del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). López afirmó que se siente «impotente» y ahora teme que esta expropiación afecte a su economía familiar.

El siguiente paso se dará previsiblemente esta mañana cuando está previsto que las máquinas del Adif entren en la finca para derribar la cuadra y despejar la zona que en los próximos días empezará a servir de vertedero para los áridos que produce la obra de la variante de Pajares. Al derribo de esta instalación está prevista la asistencia de los vecinos de Raúl López así como de representantes del movimiento ecologistas así como de la asociación de vecinos de Campomanes. Todos están convencidos de que si se lleva a cabo el anunciado derribo «será una injusticia del Adif que lleva meses amenazando a una familia trabajadora», explicaron desde el movimiento vecinal. Por su parte, los ecologistas advirtieron de que asistirán para reclamar al Adif que «reconsidere su decisión y dé marcha atrás».

Beatriz González, integrante de la Coordinadora Ecologistas en Acción de Asturias, consideró que «tanto la ocupación, como el derribo de la cuadra es un despropósito», y criticó que «si se lleva a cabo será otro atropello medioambiental más de esta obra».

Sin una alternativa

Lamentó además «la privación a una familia de un espacio importante para su medio de vida, sin darle una alternativa que le permita mantener su actividad sin ningún quebranto económico».

La pequeña finca parece imprescindible para continuar con las obras que traerán la alta velocidad a Asturias pero González criticó que la obra de la variante esté afectando tanto a «la población del entorno que ha sido continuamente ninguneada y engañada por la administración responsable sin recibir ninguna compensación por los daños que se les ha ocasionado». Al parecer, la razón por la que el Adif quiere esta finca, según le han dicho al ganadero, es por «su cercanía a la carretera». «Tirar escombro prima sobre la cría de ganado, actividad que tiene 30 años de historia en este enclave», criticó. En estos 500 metros cuadrados se crían al año medio centenar de terneros para abastecer el establecimiento de López que ahora, dijo, «me quedo sin lugar donde criarlos, tengo que mirar a ver».

El miércoles se produjo la ocupación de la finca, agentes de la Guardia Civil y personal del Adif se presentaron allí sin dar tiempo de reaccionar a López que, según explicó, «salvé lo que pude y tuve que buscar cómo sacar al ganado». La orden, le dijeron los nueve agentes que acudieron a la finca, «vino de Madrid». A cambio, López recibirá algo más de 8.000 euros por el terreno, un dinero «insuficiente «, dijo, para adecuar otro espacio donde construir un nuevo criadero de terneros.

Es la segunda vez que López se enfrenta al Adif. El primer intento de ocupación de su propiedad fue el pasado mes de enero. López afirmó que «no se puede luchar contra Adif» y es que desde 2006 le han expropiado varios terrenos en Campomanes, «y a un precio módico», concluyó.