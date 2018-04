Los vecinos de Langreo critican que el Gobierno solo reserve 2,7 millones para el soterramiento Indican que la cuantía «dista mucho de los 20 millones que prometió Adif». El alcalde confía en que sea el importe de una fase inicial MARTA VARELA LANGREO. Sábado, 7 abril 2018, 00:42

Es una partida escasa. Ésta es la impresión que tiene el equipo de gobierno de Langreo y la Plataforma por el soterramiento. Los número no cuadran, dicen. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) habló de una inversión de veinte millones de euros para completar la superestructura ferroviaria (raíles, catenarias y elementos de seguridad), pero en el borrador de los Presupuestos Estatales solo aparecen reflejados 2,7 millones de euros para la supresión de la barrera ferroviaria de Langreo y la renovación de la línea Gijón-Laviana de Feve. La incertidumbre se ha instalado en el colectivo vecinal, al comprobar que en el borrador de cuentas presentadas por el Gobierno el montante económico que aparece «no es el que el presidente del Adif, Juan Bravo, prometió en julio de 2017».

En la misma línea se posiciona el alcalde, Jesús Sánchez, de Izquierda Unida. No obstante, el regidor, a la espera de que puedan darle más explicaciones, prefiere pensar que «pueda tratarse de una asignación para una fase inicial y haya una posible ampliación de la inversión con cargo a los presupuestos del próximo ejercicio».

Como primera medida, la plataforma confirma que estará «vigilante» y que no va a consentir que las obras sufran nuevos retrasos. «Si vemos un nuevo parón o desidia por parte del Gobierno central, no se nos caerán los anillos para volver a salir a la calle a reclamar financiación» para una obra que ya debería estar acabada en 2009». Advierte, además, que «si el soterramiento no se acaba en tiempo y la obra en su conjunto no es una realidad, se pondrá en peligro el mantenimiento de la línea Gijón-Laviana».

¿Y la urbanización del suelo?

El colectivo vecinal también hace mención al proyecto regional de urbanización del suelo, pues «no hay dotación económica, ni plazos concretos de finalización de la obra». Ante esta falta de noticias, afirman que «lo único que hay encima de la mesa es un compromiso del actual consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, para sacar a contratación el proyecto de los suelos excedentes y del PERI del barrio de El Puente, Formiguera y Candín». Y no quiere pasar por alto que «se deben reparar inmediatamente las calles Pepita Fernández Duro y José Álvarez Valdés».