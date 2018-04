Vecinos de La Raya alertan de que no pueden acceder a sus casas por la nieve Una de las calles del pueblo allerano de La Raya, con los viales llenos de nieve. / M. VARELA Dicen que una avería de la máquina quitanieves les ha dejado con los viales del pueblo intransitables y critican la inacción municipal MARTA VARELA LA RAYA (ALLER). Sábado, 21 abril 2018, 00:15

Los paisajes invernales son todavía visibles en algunos puntos de Asturias a pesar del buen tiempo y del calor de los últimos días. Es el caso del pueblo allerano de La Raya, el pueblo más alto de Asturias, donde el manto blanco domina el paisaje, pero también en sus calles, ya que en las puertas de sus casas y cocheras se acumulan cantidades importantes de nieve. Ayer, algunos vecinos no pudieron acceder a sus viviendas debido a la acumulación de nieve presentaban las calles interiores de La Raya. Los vecinos criticaron que «nadie la retira, ni el Ayuntamiento, ni el Principado». Y es que en algunos lugares del pueblo el espesor de nieve alcanza casi los dos metros de altura. Un bello paisaje pero que por la falta de mantenimiento está siendo «un dolor de cabeza» para algunos residentes que no pueden llegar a las puertas de sus casas porque las calles están «impracticables», dijeron.

Según comentaron en el vecindario, una avería en una máquina quitanieves, hace «ya unas semanas», según indicaron, y el cierre de la temporada de esquí en la estación de Fuentes de Invierno, ubicada al lado del pueblo, ha provocado esta situación. «Nos han dejado solos para que luchemos contra la nieve», denunciaron. Y aseguraron que ya llevan así veinte días, con los inconvenientes que esto les genera.

Más atención

Pero la situación no es nueva para los vecinos. Afirmaron que cada año tiene que recordar al Ayuntamiento que son parte del municipio, donde pagan sus impuestos, y que su pueblo necesita más atención y mantenimiento en época invernal. Así ayer explicaron que en La Raya «venimos padeciendo hace años el problema de la nieve que nos deja como si estuviéramos incomunicados». Reconocen que «este año a pesar de las muchas borrascas, nos limpiaron bien, pero ahora con esta avería de la máquina y el cierre de Fuentes de invierno nuestra situación es más que precaria», indicó Avelino Argüelles, uno de los vecinos afectados.

Este problema afecta también a los hosteleros que han tenido que buscar una alternativa para poder seguir prestando servicio a los visitantes. «Estamos cansados de esta situación. Nosotros llevamos años tomando nuestras propias medidas y nos ocupamos de limpiar los accesos a nuestros establecimientos», comentó Juan Carlos Cordero, propietario del restaurante-hotel La Braña, según quien «tenemos que ofrecer un buen servicio a nuestros clientes. Son muchas las personas que acuden a este pueblo a pasar el fin de semana o a disfrutar de una jornada de ocio caminando por sus paisajes y no nos podemos permitir que cuando llegan no pueden llegar a la puerta por la nieve. Se sorprenden de ver el pueblo inundado de nieve porque es incómodo para caminar. Y eso que deberíamos tener las calles limpias y no así», comentó Genaro Alonso, vecino de León que ayer se encontraba en La Raya.

Vecinos y hosteleros de La Raya incidieron en que «no nos queda otra que protestar, por eso pedimos al Ayuntamiento de Aller que gestione la limpieza con la Junta General del Principado, igual que en la comunidad vecina de San Isidro, donde se encarga la Diputación y ya no hay problema con la nieve en sus urbanizaciones». A algunos residentes se les agota la paciencia y durante la jornada de ayer comenzaron a limpiar ellos mismos, con sus propios medios, la nieve con una pala. «Es una labor complicado porque está muy compacta y para retirar un metro estamos más de una hora», argumentaron.