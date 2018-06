Los vehículos especiales ya tienen permiso para circular por Anzó

Retirada de los últimos escombros, ayer, en la zona de Anzó, ya sin la montaña de rocas. / J. C. ROMÁN

Pueden pasar autocares y camiones de gran tonelaje en momentos puntuales y se prevé que el tráfico habitual se restablezca en unos días

Algo más cerca. Las toneladas de rocas y piedras que el 22 de marzo sepultaron el corredor del Nalón a su paso por la zona de Anzó, en Sobrescobio, y que dejaron aislado al concejo de Caso, están a punto de desaparecer. La imagen de la zona ha variado mucho en los últimos días y donde había toneladas de rocas sólo quedan algunos cúmulos pequeños. Este aspecto hacía pensar ayer a muchos vecinos que «lo abren el día menos pensado, pues no queda nada».

Es notable que los trabajos de desescombro marchan a buen ritmo, lo que posibilita que los operarios ya puedan pasar caminando. Incluso, según ha podido conocer EL COMERCIO, se puede habilitar el paso a vehículos especiales «en momento puntuales, con el objetivo de causar los menores trastornos posibles».

Se entiende como vehículos especiales los autocares de excursiones o camiones de gran tonelaje que no pueden acceder por el paso provisional para sortear el argayo, limitado a coches y vehículos más pequeños. No obstante, las mismas fuentes apuntan que se hará en «casos especiales y no como algo habitual». La idea es facilitar el tránsito hacia Caso a muchos vehículos que hasta ahora tenían que circular por la conexión con Infiesto.

Salvo estas excepciones, la mayoría sigue utilizando el paso provisional paralelo al río Nalón.

En los próximos días los trabajos se centrarán en colocar las mallas de seguridad que buscan asentar la montaña, limpiar la zona de mayor acumulación de escombro y retirar las rocas que aún estar en la margen del río Nalón, así como analizar el firme. Las primeras observaciones son positivas, ya que no parece que éste tenga graves daños y cabe la posibilidad de que pueda repararse con un asfaltado. Además, se deberán acondicionar las cunetas y restablecer los elementos de seguridad viarios y la señalización, que quedó irrecuperable.

Según el alcalde casín, Miguel Ángel Fernández, «es muy probable que el paso habitual se abra en los primeros días de junio. Sin duda, será una gran noticia para el concejo». Otra buena nueva que comparte con el municipio de Sobrescobio es la gran cantidad de grava que se está produciendo, tanto en la zona coyana de Comillera, como en la casina de Miraoriu. El Principado permitirá que esta gravilla sea utilizada por ambos consistorios para la reparación de viales, accesos a los pueblos, carreteras y pistas del parque natural de Redes.

Vecinos y principalmente empresarios esperan recuperar la normalidad en el menor tiempo posible, ante la cercanía de unas fechas donde el turismo comienza a ser importante para el concejo. Desde el pasado 22 de marzo muchas han sido las pérdidas que el municipio casín ha acumulado ante la reducción a la mínima expresión de visitantes y turistas.

Durante casi un mes el concejo permaneció aislado con unas comunicaciones precarias y en ocasiones inseguras. Ahora esperan que el Gobierno regional habilite ayudas para tratar de paliar unas perdidas que algunos ya han asumido que no recuperarán porque «Redes nunca ha preocupado al resto de Asturias». Así lo indicaba con cuna mezcla de tristeza e indignación un hostelero de la zona.