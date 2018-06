Delia Losa: «Mi prioridad será transmitir las necesidades de Asturias al Gobierno central» Delia Losa, a su entrada en la Delegación del Gobierno. / MARIO ROJAS La nueva delegada del Gobierno afronta el cargo con «ganas de trabajar inmediatamente para ayudar a que la región salga adelante» LAURA CASTRO GIJÓN. Martes, 19 junio 2018, 01:12

Ponerse en contacto con todos los órganos institucionales y asociaciones civiles para escuchar sus necesidades y transmitirlas al Gobierno central. Este es el principal objetivo que se marca la nueva delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, y comenzará a ejecutarlo hoy, cuando presumiblemente será publicado su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

«Quiero escuchar de primera mano las necesidades que tienen los asturianos para transmitirlas al Gobierno de la nación. Esta será mi prioridad», aseguró Losa. Reconoció, asimismo, estar impaciente por «empezar a trabajar inmediatamente para ayudar a la región a salir adelante». De hecho, ayer tuvo su primera toma de contacto con el cargo que ejercerá y con sus compañeros en la delegación.

«Hemos aprovechado el día previo al nombramiento oficial para reunirnos todos los que integramos la delegación y ponernos al día con la estructura del departamento, las competencias que llevaremos a cabo y todo lo demás, para ya mañana (por hoy) empezar a trabajar seriamente», señaló Losa. Sus primeras impresiones del funcionariado fueron positivas y destacó su «buena disposición y su colaboración, pues facilita enormemente el trabajo y personalmente me transmite mucha confianza».

También le ayudaron a superar los nervios que implica ocupar el cargo de delegada del Gobierno. «Creo que estaba más inquieta por el desconocimiento de lo que me iba a encontrar, pero ahora que ya estoy en contacto con todo el mundo y que inicié la que será mi nueva dinámica de trabajo estoy mucho más tranquila», reconoció Losa, quien añadió que al haber trabajado también en la administración el cambio no fue tan drástico. «Salvo que surja algo extraño, que esperemos que no, estoy convencida de que lo llevaremos muy bien», apuntó.

Losa sustituirá a Mariano Marín, el anterior delegado del Gobierno y presidente del Partido Popular de Gijón. Marín había llegado al cargo el pasado 23 de marzo, hace apenas tres meses, después de que el exalcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, dimitiera a los 75 años.