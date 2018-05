La FP no cubre la demanda para la industria en Asturias y genera excedentes en otras profesiones Javier Cueli, junto a alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional de la Laboral. / JOAQUÍN PAÑEDA Los estudiantes optan por ramas de la sanidad, comercio y deportes cuando se necesitan soldadores y caldereros EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Sábado, 26 mayo 2018, 01:39

La demanda del mercado laboral asturiano y las elecciones de los alumnos de grados básicos, medios y superiores de Formación Profesional no van de la mano. Mientras el tejido industrial necesita soldadores, caldereros y otros perfiles técnicos de alta cualificación especializados en ramas como Mecanizado y Refrigeración y climatización, el alumnado se decanta por Sanidad, Administración y gestión, y cada vez más Actividades físicas y deportivas o Comercio y marketing. Este desajuste entre la demanda de personal cualificado en sectores como el metal o las tecnologías de la información y la comunicación preocupa tanto a centros de Formación Profesional como a la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), cuyo presidente, Belarmino Feito, ya ha anticipado que la organización pondrá en marcha un estudio que evalúe las necesidades reales del mercado laboral para ajustar la oferta formativa y la demanda de profesionales .

Según los datos de la Consejería de Educación correspondientes a la memoria del curso 2016/2017, de las 22 ramas de Formación Profesional en modalidad presencial solo Informática y Comunicaciones (con 855 estudiantes frente a 850) y Fabricación Mecánica (925 respecto a 927) tienen más alumnos que el curso anterior. Entre las cinco áreas profesionales más solicitadas por los alumnos, únicamente dos técnicas -Informática y Comunicaciones y Electricidad y Electrónica- se cuelan en el ranking de las más demandadas, junto con Sanidad, Administración y gestión o Servicios socioculturales.

Matrículas Rama profesional Rama profesional 2016/2017 Actividades físicas y deportivas 367 377 Administración y gestión 1.425 1.483 Agraria 198 178 Artes gráficas 158 172 Comercio y marketing 438 423 Edificación y obra civil 200 189 Electricidad y electrónica 1.269 1.187 Energía y agua 25 25 Fabricación mecánica 925 927 Hostelería y turismo 836 803 Imagen personal 524 527 Imagen y sonido 443 456 Industrias alimentarias 103 104 Informática y comunicaciones 850 855 Instalación y mantenimiento 697 679 Madera y mueble 76 58 Marítimo-pesquera 176 173 Química 216 196 Sanidad 1.521 1.490 Servicios socioculturales y a la comunidad 855 899 Textil, confección y piel 33 39 Transporte y mantenimiento de vehículos 800 794

El Centro Integrado de Formación Profesional de la Laboral, en Gijón, es uno de los centros de referencia en la formación de alumnos de la rama industrial. Allí se imparten veinte ciclos formativos en ocho ramas profesionales distintas relacionadas con el sector servicios, la hostelería y la industria. «Cada semana recibimos al menos una oferta de trabajo para el sector industrial que muchas veces no podemos servir», advierte su director, Javier Cueli. «Este curso, sin ir más lejos, un ciclo de mecanizado no se pudo impartir porque no llegábamos a las treinta matrículas mínimas». El ciclo de Instalaciones frigoríficas y climatización, que habitualmente se imparte también en Piedras Blancas y en La Felguera, solo consiguió llegar al mínimo de matrícula (unos diez alumnos) en la Laboral. Entre los pocos jóvenes que sí apuestan por las ramas técnicas la tasa de titulados es aproximadamente del 60%. «Estos profesionales generalmente encuentran trabajo, pero desgraciadamente se sigue viendo como una salida secundaria», lamenta.

En opinión de Belarmino Feito, presidente de la Fade, «este es un problema acuciante. Urge un sistema formativo flexible, que se adapte a los avances tecnológicos y dé respuesta a las necesidades de los empresarios». En Asturias, recuerda, «tenemos uno de los problemas demográficos más graves de Europa y eso afecta al mercado de trabajo». Desde la Fade proponen «una orientación efectiva del mercado laboral y sus demandas que atraiga a los pocos jóvenes que hay hacia la formación en aquellas profesiones con alta inserción. Así lograríamos convertirnos en una región atractiva y retener talento».