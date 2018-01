El PP denuncia la «gestión desastrosa» del Principado con el patrimonio cultural asturiano Vista general del yacimiento del Chao Samartín en Grandas de Salime. / L. Á. El PP ha hablado de una década perdida y de una «situación de emergencia» EUROPA PRESS Viernes, 12 enero 2018, 13:04

El diputado del PP, Pedro de Rueda, ha calificado de "gestión desastrosa" la labor de la Consejería de Educación y Cultura con la protección del patrimonio cultural asturiano. El 'popular' ha afirmado que esta materia y Asturias "merecen un respeto", por lo que su partido va a pedir una modificación de la Ley de Patrimonio Cultural para incluir nuevos usos para los hórreos, paneras y cabazos. Además, han solicitado la comparecencia del consejero Genaro Alonso en la Junta General para que "dea la cara".

Así lo ha indicado Rueda este viernes en Oviedo, donde ha explicado que en el Informe de Inspección en el área de Patrimonio Cultural queda reflejado el "escaso apego" de los socialistas por esta materia de una manera "inaceptable". Además, ha calificado la gestión del Ejecutivo autonómico de "heterogénea, dispar y desigual".

En ese sentido, ha afirmado que desde la Consejería dan distintas respuestas "al mismo problema" y que la protección al patrimonio "en cantidad y calidad" ha disminuido, para lo que ha puesto el ejemplo de los hórreos "para los que quitaron las subvenciones". Rueda ha dicho que este elemento arquitectónico "cae y no hay alternativas", por lo que su partido propone una modificación de la Ley de Patrimonio Cultural que permita otros usos en estas construcciones genuinas del paisaje asturiano.

Por otro lado, ha destacado que no entiende que "con la cantidad de patrimonio que hay en Asturias" sólo haya cinco expedientes de Patrimonio en 2015. "No se hacen inspecciones, no sé si les cuesta salir de la Consejería", ha indicado el diputado, que también ha calificado como "fundamental" el trabajo de campo, "pero en la Consejería pierden el tiempo con el papeleo".

Además, ha afirmado que en 16 años el Gobierno asturiano no ha sido "capaz" de realizar un inventario del patrimonio y las vacantes en el Consejo del Patrimonio Cultural o en otros servicios de los que depende la protección de estos bienes. Por eso, el 'popular' ha hablado de una década perdida y de una "situación de emergencia", por lo que va a pedir explicaciones al consejero Genaro Alonso para que "dea la cara" y poner en valor el patrimonio asturiano "para que de una vez se lo tomen en serio".

Así, Rueda ha querido poner de relieve "lo importante que es" esta materia para el PP y ha puesto como ejemplo la propuesta de modificación de la Ley para los usos de los horreos o que el Ministerio haya aprobado ayudas, con cargo al 1,5% cultural, al avilesino Palacio de Maqua, al Centro de Interpretación de Tito Bustillo o al Chao Samartín. "Los asturianos y el patrimonio histórico de Asturias merecen un respeto", ha destacado.