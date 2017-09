Descubren una nueva especie de pepino de mar en el Cañón de Avilés Uniovi La nueva especie, localizada entre los cañones La Gaviera y El Corbiro y bautizada como 'Psolus rufus', mide entre uno y tres centímetros y se caracteriza por un intenso color rojo y una forma similar a la de una lapa EFE Oviedo Jueves, 7 septiembre 2017, 11:23

Investigadores del Observatorio Marino de Asturias han descubierto una nueva especie de pepino de mar en el Cañón de Avilés, en fondos arenosos a 1.500 metros de profundidad y a 40 kilómetros al norte de Cabo Peñas, ha informado la Universidad de Oviedo. La nueva especie, localizada entre los cañones La Gaviera y El Corbiro y bautizada como 'Psolus rufus', mide entre uno y tres centímetros y se caracteriza por un intenso color rojo y una forma similar a la de una lapa.

Los resultados de la investigación acaban de publicarse en la revista internacional Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. Los ejemplares fueron recogidos por los investigadores de la institución académica asturiana a bordo del buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, en marzo de 2012, durante la campaña BIOCANT 1.

El análisis de las muestras y la descripción corrieron a cargo de Irene Fernández Rodríguez, alumna del Máster Universitario en Biodiversidad Marina y Conservación de la Universidad de Oviedo, como parte de su Trabajo de Fin de Máster. En el trabajo también han participado Andrés Arias y Nuria Anadón, expertos del Área de Zoología del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, que han orientado el trabajo taxonómico.

Por su parte, Yaisel Borrel, del Grupo de Recursos Marinos del Antropoceno, Departamento de Biología Funcional, supervisó la caracterización genética de esta nueva especie. En cuanto a la certificación de la validez del hallazgo, corrió a cargo de Claude Massin, experto en holoturias de Real Instituto Belga de Ciencias Naturales.

José Luis Acuña, investigador principal del proyecto DOSMARES/BIOCANT y director del Observatorio Marino de Asturias, es el responsable del diseño y ejecución de los muestreos, y ha coordinado y supervisado el trabajo en su conjunto.

José Luis Acuña señala que «hoy en día no es frecuente describir o encontrar nuevas especies de un tamaño relativamente grande como esta. Este hallazgo aporta evidencia de la elevada diversidad de especies del Cañón de Avilés y su interés a efectos de conservación».

Este hallazgo se une a la descripción de Myceligenerans cantabricum, una nueva especie de actinomiceto de interés biomédico encontrada durante la campaña BIOCANT 3. En los fondos del Cañón de Avilés se han catalogado más de 800 especies de invertebrados, que habitan una gran variedad de hábitats, incluyendo conjuntos coralígenos de una gran diversidad.

Los investigadores calculan que el análisis de las muestras obtenidas durante estas campañas puede continuar durante varias décadas, en función de la disponibilidad de estudiantes y de fondos.

El Observatorio Marino de Asturias tiene como principal misión estudiar cómo está evolucionando el ecosistema marino, ante los cambios que se están produciendo en el mar, y tiene vocación de colaboración con otras instituciones como el Centro de Experimentación Pesquera del Principado y el Instituto Nacional de Oceanografía.