«Desilusión» y ausencias en las oposiciones de Atención Primaria

La gran cantidad de pupitres vacíos que quedaron en las clases en las que ayer se desarrolló la oposición de médico de Atención Primaria fue el fiel reflejo del malestar de los facultativos. El hecho de que 89 de las 124 plazas convocadas fueran para el Servicio de Atención Continuada (SAC), es decir, trabajar fines de semana, festivos y guardias, con un sueldo mil euros inferior al de sus compañeros, hizo que fueran muchos los que al final decidieran no presentarse al examen. Ese malestar ya era patente a las puertas de la Facultad de Económicas, en Oviedo, donde muchos opositores consultados por este periódico confesaban sentirse «desilusionados».

Cerca de un tercio de los convocados procedían de fuera de Asturias. Fue el caso de Natalia Alonso, que anteayer se enteró de que la mayoría de estas plazas eran para el SAC. «Si saco la plaza, habrá que planteárselo, porque para hacer el 'pringao' mejor lo haces en casa», indicó. También leonesa es Patricia Javiérrez, que se lo tomó con más 'deportividad', pues «vengo como un entrenamiento para las que se convocarán en noviembre en Castilla y León. Pero es una desilusión, porque cobras unos mil euros menos al mes y trabajas las mismas horas que tus compañeros».

Margarita Arrimada fue mucho más crítica y calificó de «ridícula» la plaza a la que opositaba. En su opinión, «es para mejorar y avanzar en la carrera profesional. De esta forma, no tienes pacientes propios. Es estar fijo, pero con unas malas condiciones. Llevamos 35 años luchando por una Atención Primaria de calidad y esto no es consolidación del empleo».

Purificación Díaz cree que se trata de «un engaño tanto para los médicos de Atención Primaria como para los del SAC. No se nos informó. Todos estamos muy indignados y enfadados. Hay gente que, si sabe que son plazas del SAC, no habría venido, pero también al revés». De la misma opinión es Patricia de Prado, que se confesó «desencantada» y tildó la oposición de «una tomadura de pelo». También crítica fue Natalia Pérez, que dijo que «basta mirar la edad media de la gente que se presenta, muy alta. Eso desmoraliza. Está claro que el trabajo sale adelante porque nos gusta lo que lo hacemos, no porque el Principado nos trate bien».

También hubo críticas desde fuera de la oposición. En concreto, Yolanda López, que trabaja en los Oscos, hizo público un vídeo en el que explica que «tendría que estar haciendo el examen para el SAC en lugar de trabajando, pero el problema es que se convocó una oposición en la que se desconocía que salían plazas del SAC y yo no me presento a una oposición que no tengo la intención de sacar».

Por su lado, el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, defendió que «bajaremos la tasa de interinidad a niveles nunca vistos en Asturias. Si eso es malo, ya no sé exactamente qué es lo que queremos». Explicó que «hemos sacado el cien por cien de las plazas de equipos de Atención Primaria, que son 71, la mitad a concurso y la otra mitad a oposición». Sobre las plazas del SAC, apuntó que «la tasa de interinidad es del cien por cien. Nos parecía que hay que estabilizar el empleo de todos, no solo de unos servicios. Creemos en el SAC y tenemos que sacar la mitad a concurso y la otra mitad a oposición. Es lo que pide la ley».

No obstante, el diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova preguntará sobre este asunto al consejero, en la Junta General, ya que, en su opinión, «el trastorno que puede generar, en términos de renuncias a plazas y de pérdida de oportunidades para quienes ahora sostienen el SAC, compromete el ya maltrecho funcionamiento de los servicios de Atención Primaria».