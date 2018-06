La despedida de Mariano Marín: «No dudaría en volver a aceptar esta responsabilidad»

El delegado del gobierno, Mariano Marín, ha reconocido este viernes que se despide de su cargo «con tristeza» por no haber podido «plasmar todos los proyectos» que quería llevar a cabo, y ha deseado «aciertos en su gestión» a quien le sustituya, puesto que sus aciertos «serán los de Asturias y los de España».

Marín ha presidido el acto de entrega de los títulos de condecoraciones de las órdenes de Isabel La Católica y del Mérito Civil, que recibieron miembros del Cuerpo Nacional de Policía, el Regimiento de Infantería Ligera Aerotransportable (RILAT) Príncipe Número 3 y Guardia Civil. El acto ha contado también con la presencia del jefe superior de Policía de Asturias, el coronel jefe de la 14 Zona de la Guardia Civil, el coronel delegado de Defensa y el coronel jefe del Regimiento.

Este ha sido el último acto público de Marín como responsable de la Delegación del Gobierno en Asturias, después de tres meses en el cargo. Ahora el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez deberá designar a su sucesor, después de que prosperase la moción de censura contra el Ejecutivo del PP. Marín ha reconocido en su discurso que afrontaba este acto «con sensaciones contrapuestas». Por un lado, con «alegría» por haber podido condecorar a personas con comportamientos «extraordinarios» y, por otro, «con tristeza» por no haber tenido tiempo a hacer todo lo que le habría gustado. Sin embargo, ha señalado que «no dudaría» en volver a aceptar esta responsabilidad, aunque solo haya durado tres meses.

«La entrega de estos títulos de condecoraciones representó para mí una prioridad incuestionable desde que fui nombrado delegado del Gobierno y, por ello, no he querido abandonar el cargo sin antes entregaros lo que con vuestra dedicación, esfuerzo, sacrificio y buen hacer os habéis ganado con creces», ha trasladado a los condecorados.

Así, ha señalado que «en el poco tiempo» que ha tenido «el honor y la responsabilidad» de estar en este puesto, al que llegó «con la máxima ilusión y ganas de trabajar», ha recibido «muchas más satisfacciones de las que a mí me ha dado tiempo a proporcionar». «La mayor parte de lo mejor que he recibido me lo habéis dado vosotros, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -la Policía y la Guardia Civil- y las Fuerzas Armadas», ha reconocido.

Solo por «haber tenido el honor» de trabajar con ellos y de conocer su «honor, profesionalidad, generosidad y lealtad», considera que «ha merecido la pena ser delegado del Gobierno en Asturias aunque haya sido durante tres meses escasos».

En el acto se han entregado distinciones a 26 policías nacionales, 12 militares del Regimiento de Infantería Ligera Aerotransportable (RILAT) Príncipe número 3, y un Guardia Civil. La Orden de Isabel La Católica fue creada en 1815 para premiar «la lealtad acrisolada a España y los méritos de ciudadanos españoles y extranjeros en bien de la Nación y muy especialmente en aquellos servicios excepcionales prestados en favor de la prosperidad de los territorios americanos y ultramarinos». La Orden del Mérito Civil, creada en 1926, pretende «premiar las virtudes cívicas de los funcionarios al servicio del Estado, Provincia o Municipio, así como los servicios extraordinarios realizados por los ciudadanos españoles en bien de la Nación».