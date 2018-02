Detenidos en Asturias dos hermanos por estafar 14.000 euros con documentos falsificados Los documentos falsificados eran un DNI, documentos de armas y documentos personales y por el momento hay 6 personas afectadas EFE Domingo, 18 febrero 2018, 14:40

La Guardia Civil ha detenido en Asturias a dos hermanos, españoles de 37 y 41 años, como presuntos autores de varios delitos de estafa, falsificación de documentos y usurpación de estado civil, algunos de ellos cometidos en Alicante.

Los documentos falsificados eran un DNI, documentos de armas y documentos personales y por el momento hay 6 personas afectadas, y la cantidad estafada asciende a los 14.000 euros.

Un hombre de 28 años acudió a la Guardia Civil de Novelda para denunciar una estafa de 2.300 euros por la compra de una escopeta por internet.

Al principio parecía una estafa al uso en la que el comprador envía el dinero al vendedor antes de recibir el producto. Pero esta vez el comprador no mandó el dinero hasta que no tuvo toda la documentación a su nombre. A pesar de eso, no recibió su escopeta.

Los agentes comprobaron que tanto la documentación del arma como la del vendedor estaban falsificadas, sin embargo la cuenta bancaria era real y estaba implicada en otras estafas similares repartidas por toda España.

Tras realizar numerosas pesquisas los guardias consiguieron identificar al autor, tras descubrir que el DNI relacionado con la cuenta bancaria era de una persona fallecida, pero la foto en ese documento era de otra persona que, además, tenía antecedentes por hechos delictivos.

Según reveló la investigación, detrás de esta cuenta bancaria y de las estafas había dos hermanos asturianos. Con el DNI falsificado en mano, uno de ellos se personó en un banco y abrió la cuenta donde recibirían el dinero de los estafados, con lo que conseguían dificultar las investigaciones policiales.

Los agentes de Novelda (Alicante) se trasladaron hasta la pequeña localidad de Asturias donde residían para realizar un registro en su domicilio. En él se encontraron útiles para falsificar documentación, documentos de terceras personas que nada tenían que ver con ellos (supuestamente para falsificarla) y dos sellos-tampones también falsificados de un juzgado de la zona.

Finalmente, la Guardia Civil detuvo a estos dos hermanos españoles de 37 y 41 años en Asturias por los presuntos delitos de estafa, falsificación de documento y usurpación de estado civil, que tras pasar a disposición judicial han quedado en libertad con cargos.

Según las investigaciones, gracias a esa cuenta abierta a nombre de otra persona y a su habilidad para falsificar documentos, los detenidos llegaron a estafar 14.000 euros. En total habría unas 6 personas estafadas por toda la geografía española, con cantidades que oscilan entre los 1.500 y 2.300 euros por persona.