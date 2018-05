El valor de las madres

Hoy no es un día de flores y pasteles para todas las madres. Para muchas, más que dulce el regusto es amargo. Para otras, solo es la enésima batalla de su larga guerra. Otro día de lucha. A veces, contra sí mismas, para colocar un pie tras otro y seguir adelante. Para afrontar un fatal desenlace, para clamar justicia o para no perder la esperanza de un final feliz. Depende del caso. De la prueba que la vida, que a veces se lleva sin avisar los domingos de sol y risa, les haya puesto por delante. Todas tienen algo en común: en su ADN no está rendirse y aunque la maternidad les ha traído sinsabores nunca renunciarían a sus hijos. «Jamás». Cinco madres coraje narran sus experiencias para EL COMERCIO. A todas ellas les falta algo para ser felices. Pero no les falta valor. Hoy son igual de valiosas, igual de valientes, que ayer y mañana.

02:43 Vídeo. Yolanda, acompañada de su hijo Germán, a quien cuida todo el día desde que el pasado verano el joven fue atacado en Gijón. / JORGE PETEIRO

Yolanda Fernández

«Cuando me dijeron que habían pegado a Germán, chiflé»

Fue el pasado 14 de julio cuando la vida de Yolanda Fernández se puso patas arriba. Justo a la vez que lo hacía la de su hijo. «Me llamó por teléfono mi hermano y me dijo que habían pegado a Germán. Chiflé». Todo cambió. Pensó que su hijo había muerto delante de aquel bar de Fomento, «porque sabía que no se iba a defender». Pero hoy lo cuenta con él al lado. Hay cicatrices. Muchas. La recuperación está siendo dura y será larga. Y no. No sabe hasta dónde llegará. Pero hay un mañana y ella estará a su lado. «Cuando tienes bajones piensas: 'Tienes que estar, porque eres de quien depende'».

Lo hace, además, con una convicción. «Él va a mejorar». No es una opinión. Simplemente, no contempla otra posibilidad: «Germán pone mucho de su parte y tiene muchas ganas. Su obsesión es caminar y hablar». Tras operarse en el HUCA, pasa unos días en casa antes de ser trasladado al Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral en Madrid para continuar allí con su recuperación. Servirán a ambos para coger aire. Y para comer mucho pote. «Quiere pote para desayunar, pote para comer y pote para cenar», cuenta Yolanda ante la amplia sonrisa de su hijo. Tienen mucho camino por delante. Este año, el Día de la Madre lo pasará con Germán recuperándose de la intervención. Pero habrá más. Solo queda esperar que «la justicia se porte». Los demás, agradece, ya lo han hecho. Hasta Quini puso su grano de arena para ayudarle.

02:11 Vídeo. Loli no esconde el amor incondicional que siente hacia su nieto, quien acepta de buen grado el cariño de su abuela frente a la Casa Malva de Gijón, buque insignia contra la violencia machista. / P. UCHA

Loli Prieto

«El crío sabe bien quién es su madre. Aunque ejerza yo, ella está siempre presente»

Loli perdió a su hija hace ya doce años. Desirée solo tenía 22 cuando su expareja la mató a puñaladas. Al hijo de dos años de ambos, el asesino, que en aquel momento tenía cincuenta, lo dio por muerto. Se equivocó. Hoy ese niño ya no lo es tanto y pronto iniciará los trámites para cambiarse el apellido y borrar, al menos sobre el papel, cualquier conexión con el hombre que intentó asesinarle. Nunca le ha faltado amor, se lo ha dado todo y más la familia de su madre. «Él sabe todo lo que ocurrió. Sabe bien quién es su madre y, aunque ejerza yo, ella siempre está presente y para él es sagrada», explica Loli. Desirée siempre ha permanecido en la vida del pequeño porque su abuela así se lo ha inculcado y hoy, como cada año, el ya adolescente depositará un regalo junto a la urna de su madre. «Siempre le pone una orquídea o algo así. Siempre lo hizo, desde el principio», se emociona Loli. Para ella no es un día fácil. «Lo llevo, como hacemos todos, lo mejor que puedo, por él». Lo único que quiere es «que estudie y que lleve un buen camino». No le caben muchas dudas: «Mi nieto ye un buenazu y defensor de la mujer al 100%. Tendrías que ver cómo sale en defensa de sus compañeras si alguien les dice algo», presume orgullosa.

Ella siempre ha participado de manera activa en las iniciativas contra la violencia machista. «Cuando nos avisan, vamos. Este año, el 25 de noviembre, él tenía que leer por los nenos y no pudo. Empezó a recordar y a llorar. Cuando piensa en todos los críos a los que mataron todavía piensa que tuvo suerte de sobrevivir», zanja con dureza.

Raquel de Lucas besa al pequeño Rubén, quien hoy se encuentra recuperándose de un transplante de médula en Barcelona. Su madre y su hermano mayor le acompañan. / JOAQUÍN PAÑEDA

Raquel de Lucas

«En nuestra situación, estos días solo son uno más»

La mayor parte de Gijón conoció a Rubén en mayo del año pasado. Y con él a sus padres, que se lanzaron a una intensa campaña a favor de la donación de médula. Su bebé, aquejado de la enfermedad de Hurler, necesitaba un transplante con urgencia. Aún hoy se encuentra en pleno proceso de recuperación. «Está siendo mucho más largo de lo que esperábamos», reconoce su madre desde Barcelona. La familia pensaba que estaría en la ciudad condal tres o cuatro meses y ya van más de siete. Su padre se ha visto obligado a volver a Gijón para trabajar. Y Raquel, también al cuidado de su otro hijo, permanece junto a Rubén en su habitación de la casa McDonald. Le hicieron el primer transplante en octubre y falló. Le hicieron otro, de rescate, con médula de su hermano. «No era su mejor opción, pero era la única», explica De Lucas. Aún no se sabe qué beneficios a largo plazo tendrá en el tratamiento para su rara enfermedad. De momento, «lo que es propiamente el transplante va por buen camino».

Nada de esto es fácil de asumir. «No te esperas que la maternidad vaya a ser así. Tengo un hijo mayor y las cosas siempre han ido dentro de la normalidad: nació normal, come y duerme bien. Con Rubén ha sido completamente diferente desde el principio. Nunca estás preparada para que te digan que tu hijo tiene una enfermedad irreversible», lamenta. Tras la impresión del primer momento, «te preguntas por qué te tuvo que pasar a ti y, acto seguido, sacas toda la fuerza y te llenas de ganas de seguir y de luchar». Muchas veces se ha preguntado, junto a su marido, si cambiaría algo de haber conocido su destino. «Aún sabiendo lo que iba a pasar le habríamos tenido. Rubén es mi hijo con todos sus problemas y peculiaridades. Le hacen ser quien es y yo no me imagino no tenerle», argumenta convencida. La familia se encuentra «en plena vorágine médica», pero esperan que su situación se estabilice en unos años.

Es un plan a largo plazo. Hoy no importa. «A veces hacen algún taller o actividad en la casa, pero será un día normal y corriente, con mis hijos y la esperanza de pasar ahora unos años tranquilos», cuenta. Las efemérides de este tipo, como los cumpleaños o las fiestas, «son un día más».

Marieme Youm, en el parque de La Serena. Vive en el barrio gijonés de El Llano, separada de su hijo, que continúa en Senegal. / J. PAÑEDA

Marieme Youm

«Le he visto muy poco desde que nació. No aguanto más sin mi hijo»

Marieme Youm vivía en Canarias cuando, por problemas con su pareja, decidió volver a Senegal para dar a luz a su hijo. Desde entonces, han pasado diez años, el pequeño vive en el país africano. Ella viajó de nuevo a España para trabajar y recaló en Gijón. Aquí, se gana el jornal en la cocina de una hamburguesería. «Durante mucho tiempo quise traerme a mi hijo conmigo y no pude porque me pedían un contrato fijo y una nómina muy alta», narra. Su situación dio un giro cuando algunas de sus compañeras pusieron a su actual jefe en antecedentes. «Quiso ayudarme y lo hizo: me cambió el contrato para que pudiera iniciar los trámites», rememora agradecida. Unos trámites que están siendo mucho más tediosos y complicados de lo que nunca había esperado. «Tuve que presentar un montón de papeles a España y a Senegal», recuerda. Pero ahora falta el visado para el pequeño y teme que las dilaciones burocráticas continúen manteniéndola alejada del pequeño.

Tiene muy claro cuál será su plan hoy: «Cuando salga de trabajar a las cinco iré con mi pequeña». Marieme tiene otra hija, de seis años, que ya nació en España. Pero su felicidad nunca ha sido completa. «He visto a mi hijo muy poco desde que nació. Ousseynou vive con mi hermana y solo estuve con él durante los dos viajes que pude hacer a Senegal, pero no le veo desde 2014», repasa emocionada. «Esto es muy duro para una madre. Le hablo de él a Aita, su hermana, para que le conozca. Tengo muchas ganas de disfrutar con él», insiste. Da las gracias a quienes le han echado una mano. Aunque algunos se la echaran al cuello: «La verdad es que ya no confío en nadie. Me pidieron dinero y pagué para hacer los trámites en Senegal, llegué a dar hasta 200 euros a algunas personas que dijeron que podrían ayudarme y no lo han hecho», lamenta.

Julia Fernández, rodeada de fotos de su hija Sheila, en el salón de su casa de Degaña. / BELÉN G. HIDALGO

Julia Fernández

«No es un día fácil, me cuesta saber cómo seguir adelante»

Para Julia hoy pueden ser muchas cosas, pero desde luego «no es un día fácil». Desde que su hija Sheila Barrero fue asesinada de un tiro en la nuca cuando volvía a casa en su coche, «nunca sabes si fue peor ayer, lo es hoy o lo será mañana». Resiste para seguir clamando justicia para su hija. No soporta que el culpable siga en la calle y la familia está convencida de saber quién es: «Hubo un imputado por homicidio y las pruebas de residuos no mienten, no dan positivo si no has disparado un arma. Todo apunta a la misma persona», repite una vez más. No es un discurso nuevo. Es el mismo desde aquel 25 de enero de 2004. Desde que, después, el caso fuese archivado por falta de pruebas.

El mismo que seguirá repitiendo hasta que «el caso se reabra» y se resuelva. No está sola. El padre de Sheila, sus hermanos, la acompañan en esta agotadora lucha. Pero en su casa ya no se celebran las fiestas. No hay día de la Madre, «no se pone el árbol en Navidad. Todos los días son iguales para nosotros, malos. Y son todavía peores en fechas destacadas».

Esta información también ha sido elaboradapor Mónica Yugueros y Saray Martínez García.