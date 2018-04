Vivir con Párkinson

Diagnosticado con 35 años: «Lo que mejor me vino fue trabajar, sentirme útil»

Rubén Fernández trabajaba en un almacén cuando empezó a notar que, cuando cogía papeles, le temblaba la mano izquierda. «Pensaba que era estrés», recuerda. Fue a su médico por un dolor cervical y acabó en la consulta del neurólogo, quien le dio una noticia que no esperaba:hacía 3 o 4 años que había empezado a desarrollar párkinson. «En los primeros meses no me lo creía. Entré en una depresión muy gorda, no quería saber nada de nadie. Ya me veía en una silla de ruedas, pero vine a la asociación y me pusieron las cosas en su sitio». Tenía 35 años.

El pensamiento más recurrente por entonces, hace tres años, era que, si a esa edad ya tenía la enfermedad, ya notaba algunas de sus consecuencias, cómo iba a estar al cumplir los 60. «Hago una vida bastante normal, con mis altibajos. Hago el 80% de lo que hacía».

No fue fácil llegar a ese punto. Cuando se quedó de baja en su antigua empresa le dijeron que no se preocupara, que se recuperara, que su puesto estaría ahí esperándole. «Acabaron depidiéndome», recuerda. Buscar trabajo se convirtió entonces en una frustación.«Todo iba bien hasta que decía que tenía párkinson, ahí se echaban para atrás».

Más tarde, con la minusvalía reconocida, no le fue difícil encontrar un empleo. «Hay más opciones a trabajar. Pero si no tienes minusvalía, lo tienes bastante fastidiado», señala Rubén Fernández, padre de una adolescente y que trabaja como ordenanza. «Lo que mejor me vino fue trabajar, sentirme útil».