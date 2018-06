Una de cada diez embarazadas sigue fumando durante la gestación Una de las pancartas instaladas por el Grupo de Salud e Igualdad del Conseyu de Mocedá ante varios institutos de Gijón con motivo del Día Mundial Sin Tabaco. / DAMIÁN ARIENZA El 25% de los asturianos de 11 a 14 años ya ha tenido experiencias con el tabaco. «Hay que trabajar más en la prevención», reconoce la Asociación de Pediatría LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Viernes, 1 junio 2018, 03:59

Un 11% de las mujeres asturianas que esperan un hijo sigue fumando durante el embarazo, pese al riesgo que, para el feto, lleva implícito este hábito. Se trata de un peligro «mucho más cercano al del tabaquismo directo que al pasivo», según pone de manifiesto el pediatra y vicepresidente del Colegio de Médicos de Asturias, Venancio Martínez, con motivo del Día Mundial sin Tabaco que se celebró ayer. Cabe recordar que el humo de un cigarrillo contiene más de 4.000 productos químicos distintos, de los que al menos 250 son nocivos y más de cincuenta causan cáncer, y que la exposición de los más pequeños al tabaco en su casa o en los vehículos de sus padres conlleva un incremento de enfermedades respiratorias, cáncer, déficit de funciones cognitivas, otitis, asma o incluso muerte súbita.

La de ese 11% de las embarazadas asturianas que no abandona el hábito durante la gestación no es la única actitud irresponsable detectada por los especialistas en un reciente estudio llevado a cabo en las áreas sanitarias de Oviedo, Gijón y Avilés. En un seguimiento a 95 niños con problemas de asma residentes en esas áreas, se comprobó que uno o los dos progenitores fumaban en su presencia, lo que supone aumentar la sintomatología y una prolongación de esta en el tiempo.

De dicho estudio se han sacado más conclusiones. Como que uno de cada cuatro niños de entre 11 y 14 años ya ha tenido algún tipo de contacto con el tabaco. O bien ha dado una calada a un cigarrillo de forma esporádica o bien fuma habitualmente.

Advertencia en la consulta

Para los pediatras, estas evidencias ponen de manifiesto el fracaso de las campañas de prevención y sensibilización. «Hay que trabajar más en ellas», reconoce el presidente de la Asociación Asturiana de Pediatría. José Ignacio Pérez cree conveniente llevar a cabo un programa específico de concienciación en las consultas, al modo del que ya se está aplicando para la prevención del consumo temprano de bebidas alcohólicas. La advertencia sobre los problemas asociados al tabaco se tendría que hacer llegar a los chavales «en la revisión de los doce o trece años porque si no, a la vista de la situación actual, llegaríamos tarde ya». Lo que propone Pérez es poner en marcha campañas dirigidas específicamente a los preadolescentes, para trasladarles un mensaje «en positivo» y con un lenguaje cercano, «que les llegue». Por ejemplo, planteándoles que, si no fuman, «van a rendir más en el deporte, mejorarán sus relaciones sociales, no olerán a tabaco ni tendrán problemas de aliento».

Esa labor de concienciación es importante, pero más aún lo es el ejemplo de los adultos, «desde casa y en la calle», apunta preocupado por el hecho de que «mientras los mayores estamos dejando el tabaco, son los jóvenes los que vuelven a fumar». En Asturias, la edad media de inicio entre los jóvenes fumadores es de 16 años, frente a los 20 a los que, de media, empezaron los fumadores de mayor edad.