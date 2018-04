Urgen más donaciones de sangre ante la preocupante disminución de las reservas Donación de sangre en la unidad móvil. / Jorge Peteiro Desde el 1 de enero se registraron un 10% menos respecto a 2017 ÓSCAR PANDIELLO Martes, 10 abril 2018, 11:35

Las reservas de sangre en Asturias se encuentran en un momento delicado. Así lo confirma el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, que desde comienzos de año ha registrado un 10% menos de donaciones respecto a 2017. Aunque de momento esta situación no ha afectado directamente a los centros hospitalarios de la región, desde la institución urgen un «esfuerzo» a la ciudadanía para tratar de revertir esta tendencia. «Aunque la situación todavía no se ha trasladado a las operaciones, ahora es un momento clave para no entrar en situaciones de riesgo», subraya la directora técnica del centro, Carmen Muñoz.

En concreto, los grupos en los que más urgen nuevas donaciones son el A y el 0, según confirman desde el centro. Hasta el momento, la situación no se ha trasladado a los hospitales a causa de la disminución de los pedidos registrados desde que comenzó el año. Así, los centros sanitarios de la región han demandado un 7,10% menos de sangre que el pasado curso. «Pero teniendo en cuenta que la disminución de donaciones es aún mayor, la situación podría ser preocupante en el futuro», concluye Muñoz.