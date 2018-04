«La FSA no necesita una transfusión, tiene un futuro muy halagüeño»

Acepta la invitación de EL COMERCIO sin dudarlo. Y eso que hace algunos años que no dona sangre y a pesar de su aversión confesa, aún siendo médico, a «ciertos pinchazos». El consejero de Sanidad, Francisco de Busto (Oviedo, 1953) es el cuarto protagonista de 'Donando sangre con...', encuentros con personajes públicos de la región con los que se busca sumar más adeptos a la donación.

-¿Es donante habitual?

-La verdad que hacía tiempo que no donaba. En parte porque en los años en que trabajé en urgencias, como estábamos en contacto con pacientes politraumatizados y toxicómanos, a los médicos nos tenían medio apartados a la hora de donar. Posteriormente di sangre en algún llamamiento, pero hacía algunos años que no pasaba por aquí como donante.

-¿Y qué tal?

-Muy bien, la verdad que merece la pena.

-¿El pinchazo es llevadero?

- Confieso que soy bastante neurótico con el tema de los pinchazos, sobre todo con los intramusculares. Puedo salir corriendo si veo a una enfermera o enfermero con una jeringa. Pero éste, que es intravenoso, no duele nada, no te enteras.

-¿Cuál es su grupo sanguíneo?

- A positivo, uno de los más frecuentes. Afortunadamente puedo ser útil a muchos y otros muchos lo pueden ser conmigo (risas).

-Asturias tiene un alto nivel de donación, sin embargo, se necesita todavía más sangre para atender a las necesidades de los hospitales, ¿cómo se podrían conseguir más donantes?

-Tenemos una población muy solidaria, prueba de ello son las buenísimas cifras que hay tanto en donación de sangre como de órganos y tejidos, donde estamos a la cabeza del país. Pero evidentemente con el incremento de la actividad quirúrgica y de tratamientos oncológicos, la necesidad es cada vez es mayor. No obstante, somos autosuficientes y hemos tenido años de récord, no estamos tan mal. Lo bueno es no bajar la guardia.

-En medicina hubo muchos avances, sin embargo, la sangre sigue teniendo que salir del brazo de una persona, ¿cree que se inventará algo que la pueda sustituir?

-Me da la impresión de que seguirá siendo así muchos años más, por eso es tan importante, y es de agradecer públicamente, la labor altruista que hacen los miles de donantes que tenemos en Asturias.

-¿Sin esa sangre, qué pasaría?

-Sería un caos absoluto, no se podrían hacer muchas de las operaciones ni de los tratamientos oncológicos que hacemos ahora. Sería un completo desastre para la medicina.

-¿Para ser político hay que tener una sangre especial?

-(Risas). ¡Qué va! Más que sangre especial lo que hay que tener es cuajo para dedicarse a la política.

-¿Y para ser médico?

-Soy de los que piensa que un médico tiene que ser vocacional. Es una de las profesiones más bonitas que hay en la sociedad. A mí me ha dado muchas satisfacciones.

-Pero ahora lo vocacional está muy relegado, ya que sin notas de sobresaliente ya no se puede ingresar en casi ninguna facultad de Medicina.

-Sí, es verdad. Es una profesión que exige tener un tremendo expediente y donde gente con vocación se queda en el camino porque las notas no le acompañan.

-¿Se siente más político que médico?

-Siempre me sentí médico; lo de la política han sido fases momentáneas. De hecho, siempre acabé volviendo a mi profesión aunque esta vez no podré hacerlo porque en octubre cumplo 65 años y me jubilaré.

-¿A quién le transfundiría su sangre?

-A quien la necesitara.

-¿A Cristina Cifuentes, que debe andar con falta de hierro estos días?

-(Risas). Hombre, si la necesitara se la daría sin problema, faltaría más. Lo bueno del sistema de donación es que no pregunta a quién le da la sangre.

-¿Necesita la FSA una transfusión?

-Creo que no, tiene un futuro muy halagueño.

-¿Y Adrián Barbón?

-Adrián Barbón tiene mucho más futuro todavía.

-¿Es especial la sangre de la cuenca minera?

-Trabajé allí tres años como gerente en el Valle del Nalón, y son personas peleonas pero con una lealtad absoluta a lo que defienden y quieren. La gente de las cuencas es para conocerlas y también para quererlas.