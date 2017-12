«Las duplicaciones de vía propuestas son ridículas», lamenta Asturias al Tren El colectivo ve «imprescindible» doblar el tramo de Siero a La Florida. SOS Tren lo respalda y «vigilará» el resto de promesas R. MUÑIZ GIJÓN. Domingo, 17 diciembre 2017, 02:26

El plan de cercanías promete 580,96 millones hasta el año 2025 para materializar una lista de mejoras. Una vez estudiada la misma, los colectivos de usuarios del ferrocarril encuentran insuficiencias.

«Las duplicaciones de vía propuestas son ridículas», lamenta Carlos García, portavoz de Asturias al Tren. Se refiere a los 36,5 millones previstos para doblar las vías de Trasona a Aboño (16,2 kilómetros) y entre La Carrera y Pola de Siero (1,84 kilómetros), ambas en la red de ancho métrico, la asociada a Feve. «Sumandos, no llegan ni a 20 kilómetros», apunta. Cabe recordar que el ancho métrico cuenta en la región con 247,8 kilómetros, de los cuales el 86% están en vía única. Es decir, de los 213 kilómetros de vía simple, se duplican el 8,5%. «Eso es nada», lamenta García. El portavoz considera «sorprendente» que el ministro dijera que, además de las obra dichas, tenía en estudio la duplicación del tramo La Florida-Sotiello, entre Siero y Gijón. «El tema ya está estudiado; el Principado en su plan de infraestructuras ya reconoció ese déficit, por lo que habría que ir a ello y no marear». A juicio de Asturias al Tren, el plan de cercanías «conseguirá que los trenes sean puntuales, pero no ganar pasajeros, porque para ello hay que acortar los tiempos».

En SOS Tren, su portavoz Pablo García se dice «satisfecho» con la iniciativa, aunque respalda la necesidad de poner una segunda vía entre Siero y Gijón. «Vamos a vigilar para que las inversiones anunciadas se cumplan y no queden en el papel», anunció. La asociación reclama además ampliar la plantilla de Renfe.