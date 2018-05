Cerca de 3.900 alumnos, listos para la EBAU Alumnos asturianos, en la EBAU del año pasado. / PABLO LORENZANA Las pruebas de acceso a la Universidad de Oviedo comienzan el 5 de junio | A diferencia de otras comunidades, en Asturias no se tendrá en cuenta la calificación de la segunda lengua extranjera para subir nota LAURA MAYORDOMO Gijón Lunes, 28 mayo 2018, 03:59

El pasado día 11 pusieron fin a su etapa como alumnos de Secundaria. Ahora, refrescan los conocimientos adquiridos, repasan apuntes y se preparan para el que, para muchos, será el examen más importante de sus vidas como estudiantes. Cerca de 3.900 jóvenes asturianos -cifra ligeramente superior a la del año pasado- se someterán a la prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU). Estas son algunas cuestiones a tener en cuenta, además de las novedades de este año -el segundo de aplicación de la EBAU, que antes se llamó PAU y anteriormente Selectividad- y de las que se encontrarán quienes superen las pruebas y continúen estudios académicos en la Universidad de Oviedo.

Autonomía universitaria

Ni segunda lengua extranjera ni excepciones

El Ministerio de Educación ha diseñado, de acuerdo con las autonomías, una EBAU casi idéntica a la del curso pasado, pero con algunas variaciones. Por ejemplo, se amplían las opciones y los exámenes voluntarios con los que subir nota y se fijan por primera vez plazos para la validez en el tiempo de los resultados obtenidos. Así, este curso se autoriza a las universidades a tener en cuenta en sus procedimientos de admisión las notas que los alumnos que lo deseen saquen al examinarse de una segunda lengua extranjera distinta de la que hubieran cursado como primera lengua extranjera del bloque de asignaturas troncales. Pero no es el caso de la Universidad de Oviedo, que decidió no ponderar la calificación obtenida en dicha prueba en sus procedimientos de admisión». En Asturias tampoco se permitirá matricularse en un grado a los estudiantes que obtuvieron el título de bachiller en los cursos 2015-2016 y 2016-2017 y no superaron la PAU, pese a que el ministerio sí admite hacer una excepción con ellos. Al menos en el Principado deberán presentarse a la EBAU y aprobarla para acceder a la Universidad en el curso 2018-2019.

Fase de admisión

Las notas tendrán validez los dos siguientes cursos

La nota de acceso a la Universidad se obtendrá de la media aritmética de los cuatro exámenes obligados: las tres materias troncales generales (Historia de España, Lengua Española y Literatura y primer idioma extranjero) y la troncal de modalidad (Latín, Matemáticas o Arte, según el itinerario elegido). Cada ejercicio de esta fase -denominada 'de acceso'- se calificará de 0 a 10 puntos. El mínimo para aprobar -con la media de las cuatro notas- será un 4. La nota general de acceso a la Universidad saldrá de la media ponderada de la EBAU (con un peso del 40%) y de Bachillerato (60%), y siempre debe ser al menos de un 5. Como el año pasado, para subir nota (el tramo de 10 a 14 puntos) los alumnos que lo deseen podrán examinarse de una o más materias -cuatro es el máximo- del bloque de las asignaturas troncales de opción y, en su caso, troncales generales de modalidad, cuya calificación les servirá para elevar -nunca empeorar- la nota. Esta fase se denomina 'de admisión' y las notas que se obtengan tendrá validez durante los dos cursos académicos siguientes.

Del 18 de junio al 3 de julio

Preinscripción en las doce titulaciones preferidas

Una de las novedades es que será obligatoria la preinscripción en todos los grados para poder matricularse. Superada la prueba, los alumnos tendrán que hacer la solicitud, a través de la web, en el periodo comprendido entre el 18 de junio y el 3 de julio y marcar un máximo de doce carreras por orden de preferencia. La primera lista de admitidos se publicará el 19 de julio.

'Numerus clausus'

Todos los grados tendrán un límite de admisión

Desde el próximo curso, los 57 grados de la Universidad de Oviedo tendrán 'numerus clausus'. En realidad, prácticamente todas las carreras ya tenían plazas limitadas y solo faltaban quince por sumarse a este grueso. Se trata de los nueve de Humanidades: Derecho, Marina, Náutica y Transporte Marítimo; Terapia Ocupacional, Educación Social y Turismo. La Universidad de Oviedo cumple así con un real decreto que determina que uno de los requisitos para que un título sea aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es que se determine la oferta de plazas y no se supere.

Flexibilidad en la matriculación

De un mínimo de 42 créditos a un máximo de 90

Los alumnos que el próximo curso inicien sus estudios en la Universidad de Oviedo ya no estarán obligados a matricularse de un mínimo de 60 créditos. La Universidad decidió recientemente rebajar esa cifra hasta los 42 créditos. Del mismo modo, se optó por ampliar el máximo hasta los 90 créditos para favorecer la progresión de aquellos alumnos que se ven con capacidad para asumir más asignaturas de las que les corresponderían en su primer curso en la Universidad. Para los que se matriculen a tiempo parcial -para compatibilizar estudios y trabajo- el mínimo se ha establecido en 18 créditos (hasta ahora eran 36) y el máximo en 42.