La EBAU extraordinaria arranca con un comentario de un texto de Juan Mayorga

Un millar de alumnos asturianos se enfrentaron ayer a los dos primeros exámenes de la convocatoria extraordinaria de la prueba de acceso a la universidad (EBAU). Son los que tuvieron que recuperar alguna materia pendiente en mayo y los que no consiguieron aprobar en la convocatoria de la EBAU de junio -el 8,5% de los que se habían presentado-. Poco antes de las cuatro de la tarde ponían a prueba sus conocimientos en Lengua Castellana y Literatura, examen en el que debían comentar un artículo de prensa publicado en 2013 por el dramaturgo Juan Mayorga, licenciado en Matemáticas y Filosofía, en el que hace referencia precisamente al maltrato a esa asignatura, la Filosofía, por parte del Ministerio de Educación. El examen fue «asequible», según el criterio de los gijoneses Alba Rubio, alumna del Bachillerato de ciencias en San Eutiquio-La Salle, y Nicolás Merino, del IES La Laboral. Y eso pese a que ella, que quiere matricularse en la Facultad de Enfermería de Gijón se dio cuenta «cuando ya era tarde» de que la opción que no había elegido «era más fácil». Él, que patinó en la EBAU de junio, confía en sus posibilidades de aprobar en esta segunda oportunidad y poder cursar «algo relacionado con Turismo». También Marta Lage, del San Eutiquio-La Salle, que en la convocatoria ordinaria no llegó al cuatro pero ahora dice estar «bien preparada». Su intención es estudiar Pedagogía.

Los exámenes de la EBAU continuarán hoy con Lengua extranjera II y la materia de modalidad. Por la tarde será el turno de las asignaturas de la fase de admisión, que solo realizarán los que quieran subir nota.