Educación convocará 250 plazas para catedráticos de Secundaria después de 20 años Genaro Alonso, en su comparecencia en la Junta. Plantea otras 175 para promocionar a cuerpos superiores. Los sindicatos exigen que la fecha de exámenes sea la misma en todas las comunidades E. RODRÍGUEZ OVIEDO. Viernes, 15 septiembre 2017, 03:08

Será la primera en veinte años. Desde 1997, cuando aún no se habían transferido las competencias educativas a la comunidad autónoma, no ha habido en Asturias proceso selectivo para optar a una plaza de catedrático de Enseñanza Secundaria. A partir de ahora, sí la habrá. Lo confirmó el consejero de Educación, Genaro Alonso, ayer en la Junta General. No obstante, hubo que esperar a que concluyera la segunda reunión de la Administración con las organizaciones sindicales sobre la oferta pública de empleo para conocer más datos. Según el documento que Educación repartió ayer entre los sindicatos, su intención es abrir un proceso selectivo con 250 plazas para catedráticos de Enseñanza Secundaria. La fecha está sin determinar, al igual que ocurre con los 175 puestos de promoción interna que la consejería tiene previsto convocar para acceder a un cuerpo superior. Según detalló ANPE tras el encuentro, «ninguna de estas plazas (ni las 250 de catedráticos ni las 175 de promoción) consume tasa de reposición (sustituciones por jubilaciones) ni de estabilización (para rebajar la tasa de interinidad al 8%)» y urgió revisar la cifra de puestos, «ya que la oferta supone solo un 4% del total de la plantilla».

No fue la única demanda que trasladaron las centrales, que coincidieron en la necesidad de que la fecha de los exámenes (en principio, en junio) sea la misma en las distintas comunidades y que los cuerpos convocados tampoco difieran para evitar un 'efecto llamada'. En lo que respecta a esta última petición, ya hay un acuerdo entre las comunidades socialistas y Castilla y León para que en 2018 se convoque Secundaria y FP, y en 2019, Primaria.

«Alta interinidad en Primaria»

Precisamente, esta alternancia fue objeto de debate en la Junta General, ya que fue cuestionada por Ciudadanos. El diputado de este grupo Nicanor García recordó que este año no se han convocado las de Primaria (cuerpo de maestros) y habrá que esperar a 2019, por lo que habrán pasado cuatro años, «toda una legislatura», sin este proceso selectivo. «Nos vamos a ir a tasas de interinidad nunca vistas, más allá del 35% en Infantil y Primaria en el curso 2018-2019. En 2016, había 902 vacantes y si tenemos en cuenta que hay 300 jubilaciones al año, sumamos otros 900, por lo que la precariedad laboral es escandalosa», añadió, refiriéndose también a las medias jornadas. El consejero tildó su propuesta de convocar oposiciones de Primaria y Secundaria el próximo año de «incoherente después de haber solicitado esta alternancia. Lo asumimos. No pareció correcto. ¿Y ahora que tenemos un acuerdo con otras comunidades me pide que vaya por libre?». Recordó que se renunció a convocar oposiciones este año ante la inseguridad jurídica que ocasionaba abrir un proceso selectivo sin estar aprobados los Presupuestos Generales del Estado y cómo dio un plazo al Gobierno central para determinar una tasa de reposición sin que fueran recurridas las oposiciones. Al no recibir contestación y para evitar el 'efecto llamada', lo descartó. ANPE propuso ayer la convocatoria de todas las plazas desde ya, 'pájaro en mano', para estabilizar las plantillas y reducir la tasa de interinidad en un tercio desde este momento con la cifra ofertada».