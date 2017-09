Educación extenderá el modelo de FP dual, que ahora cursan 650 alumnos Genaro Alonso se dirige a los alumnos del ciclo de Atención a Personas Dependientes, en presencia de la profesora Alicia Fernández; el director general de Enseñanzas Profesionales y Aprendizaje Permanente, Manuel Capellán, y el director del CIFP de Cerdeño, Jorge Saucedo. / A. PIÑA Avanza en el plan experimental para ampliar el próximo curso de dos a tres años esta modalidad y contar con más horas en la empresa ELENA RODRÍGUEZ OVIEDO. Jueves, 21 septiembre 2017, 01:58

650. Es el número de alumnos que cursan actualmente la Formación Profesional dual, la modalidad educativa que durante dos años combina la formación teórico-práctica en los centros educativos (1.620 horas) con otras mil horas en la empresa y que tiene una beca para gastos. Ayer, día en el que comenzó el curso en FP con 16.000 alumnos matriculados hasta la fecha, el consejero de Educación volvió a subrayar la intención de su departamento de extender este modelo.

Ahora mismo, esos 650 suponen un 5% de los 13.504 que cursan ciclos de grado medio y superior en la modalidad presencial. «Nuestra previsión es crecer en alumnado, ciclos, centros educativos y empresas», apuntó Genero Alonso. En este momento esos 650 alumnos corresponden al tercer programa de FP dual (2015-2017), al cuarto (2016-2018) y al que existe en la rama sanitaria y cuyos estudiantes se forman en el Sespa.

En lo que queda de año se convocará el quinto (en el que se incluirán propuestas de mejora recibidas por los centros) y se seguirá avanzando en la principal novedad con vistas al próximo curso 2018-2019: la puesta en marcha de un plan experimental que ampliará el modelo de FP dual a tres años. De ellos, los alumnos cursarán el primer año en el centro y el segundo y tercero alternarán su estancia en la escuela y en la empresa. Se formarán, así, durante dos días a la semana en el centro y tres, en la empresa, con un contrato de formación y aprendizaje. Para su diseño, Educación contará con la colaboración de la Federación de Empresarios (Fade) y los sindicatos. ¿Cuál es el objetivo que se marcan? «Superarnos», dijo Alonso, sin entrar en cifras. Ahora son 199 las empresas que participan y 29 los centros que la imparten.

El curso comienza con 260 plazas más en Gijón, Oviedo, Avilés, Langreo, Aller y Colunga

Estas declaraciones las hizo en el inicio del curso de FP. Este año, el punto elegido fue el Centro Integrado de FP de Cerdeño, en Oviedo, que imparte toda la oferta de FP (la de los ciclos formativos, la orientada al empleo y la continua para los profesionales). Dirigido por Jorge Saucedo y con 1.300 alumnos, cuenta con cuatro ramas: la sanitaria, que concentra al 60% del alumnado; servicios a la comunidad (20%), electrónica y fabricación mecánica.

Ayer, antes de que el consejero visitara algunas de las instalaciones (como el taller de Imagen para el diagnóstico, el de Apoyo domiciliario, el de Emergencia Sanitaria, el laboratorio de farmacia o el espacio dedicado a las telecomunicaciones), había colas ante la máquina para gestionar trámites en secretaría. Para Aitana Suárez García, estudiante de segundo de Atención a Personas en Situación de Dependencia, es un ejemplo de que «cada vez hay más estudiantes que deciden cursar FP. El patio estaba lleno. Muchos, viendo las listas para cotejar si habían sido aceptados...».

«Lo que más salidas tiene»

Y ese interés se ha traducido también en «260 plazas más para adaptar la oferta formativa a las necesidades del sistema productivo», señaló el consejero. Así, hay nuevos ciclos de FP Básica en el IES Menéndez Pidal (Servicios Comerciales); en el IES Valle de Aller (Cocina y Restauración) y en el IES Monte Naranco (Informática y Oficina). También hay nuevos en Grado Superior: en el IES Menéndez Pidal (Marketing y Publicidad) y en el Centro Integrado de Avilés (Desarrollo de Aplicaciones Multiforma). En este equipamiento, se desdobla Sistemas Electrónicos y automáticos. En Gijón, también hay desdobles en el Centro Integrado de la Laboral (Construcciones Metálicas) y el IES Fernández Vallín (Automatización), así como en las Cuencas. En concreto, Mecatrónica en el integrado de Langreo. A distancia hay un nuevo ciclo. En este caso, en el Oriente, en el IES Luces (Colunga), con Gestión Forestal del Medio Natural.

«Muy contenta» volvía ayer a las aulas Elena Díaz, compañera de Aitana Suárez en segundo curso de Atención a personas en situación de dependencia. «FP es lo que más salidas tiene. Acabas antes que una carrera que no todo el mundo puede pagar y te pones antes a trabajar», indicaba, segura también de poder tener un futuro laboral asegurado en una región con una población muy envejecida.

Precisamente, nada más acabar las prácticas del ciclo de grado medio de auxiliar de enfermería, Alba Romero se incorporó a trabajar. Había estudiado el Bachillerato de Letras, en el que se dio cuenta que realmente su vocación era la enfermería. Ahora está cursando el superior de Imagen para el diagnóstico. Está en segundo y su intención es acceder a la Universidad para cumplir su sueño de estudiar enfermería. Precisamente, en una carrera con numerus clausus, el acceso por el grado superior les permite convalidar entre 60 y 120 créditos. Breidy de los Santos, natural de la República Dominicana y vecino de Oviedo, es compañero de aula del mismo ciclo y también quiere cursar la carrera de Enfermería. «Estudié Bachillerato, pero no me sentía cómodo. Hice la prueba para este grado superior (Imagen del diagnóstico) y me está encantando. Me lo he tomado muy en serio».