Educación fijará en febrero las plazas por especialidad de la OPE educativa EFE Martes, 6 febrero 2018, 13:33

El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha afirmado hoy que espera dar a conocer en febrero el número de plazas de cada especialidad que se convocarán en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2018.

En declaraciones a los medios, Alonso ha afirmado que el pasado mes de diciembre se dieron a conocer las especialidades para las que se convocaría la OPE y ahora hay que determinar el número de plazas por cada especialidad, una cifra que tiene que negociarse en la mesa general.

Según ha relatado, como no hay presupuestos generales del estado no se conoce la tasa de reposición, con lo que el Ejecutivo autonómico va a fijar el número de plazas en la mesa general basándose en la tasa de estabilización.

El consejero ha señalado también que aún no tiene cuantificadas las necesidades de créditos extraordinarios para su departamento, pero ha indicado que le gustaría contar con los fondos que permitan sacar adelante los proyectos de construcciones, que son los "más afectados" por la prórroga presupuestaria.

Las obras afectan al IES La Florida, IES la Fresneda, IES La Corredoria y el IES Rey Pelayo de Cangas de Onís.

Por otra parte, se ha referido a las críticas de UGT y Suatae, que ayer denunciaron que las plantillas docentes para el próximo curso escolar se han fijado siguiendo criterios economicistas, algo que Alonso ha negado.

El consejero ha aseverado que el número de plazas ha aumentado y ha asegurado que, a priori, no ha habido directrices restrictivas sino "de eficiencia y eficacia".

En cuanto a las especialidades no convocadas ha dicho que se debe al "número de plazas vacantes disponibles en plantilla orgánica para ser convocadas" y no es "ningún capricho" y ha añadido que si alguna especialidad no se ha convocado se debe a razones "objetivas" ya explicadas a los afectados.