Educación negociará con los sindicatos cómo reducir las horas lectivas de los profesores

La Consejería de Educación estudiará junto con los sindicatos la revisión del horario lectivo de los profesores, una vez que el gobierno del PSOE haya derogado el decreto ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público, aprobado por el PP. Este decreto elevó las horas lectivas de los profesores de Secundaria de 18 a 20 y estableció que las bajas de los docentes no serían cubiertas si no superaban los diez días lectivos.

Los sindicatos se muestran contentos con esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez aunque piden a la consejería que una vez invalidado el decreto las medidas se anulen con la misma «celeridad» con la que fueron establecidas, de forma que en el próximo curso los profesores puedan volver a la situación existente antes de la entrada en vigor del citado decreto. Este es el planteamiento de Suatea, cuya secretaria general Emma Rodríguez, reclamó que la reducción de las horas se lleve a cabo de manera «automática». «La consejería alegaba que no reducía las horas lectivas porque no podía cometer ilegalidad alguna, ahora ya no hay excusas. Los centros no pueden seguir con esa carga de trabajo y burocracia», señaló Maxi Fernández, de UGT.

Por su parte el sindicato ANPE reclama a la consejería que no se esconda bajo excusas presupuestarias y apliqué las medidas de una sola vez y lo más pronto posible. Asegura además que el aumento de horas lectivas supuso un ahorro de entre 600 a 800 profesores y, por tanto, un descenso en la calidad educativa. «La reversión del decreto no solo implicaría mejores condiciones para los docentes y estudiantes, sino también la recuperación del empleo perdido», añadió Gumersindo Rodríguez, presidente de ANPE.

Cubrir las bajas

Este sindicato exige también a la Consejería de Educación que a partir del próximo curso se aplique una cobertura inmediata de las bajas. «Los jóvenes no pueden estar una semana, diez o quince días sin un profesor, porque todavía no haya nadie contratado para sustituirlo. Esto trastorna mucho el hecho educativo», explicó Rodríguez.

Asimismo, ANPE reclama que se eliminen las dos horas complementarias -tiempo que no es de docencia pero que sí está estrechamente ligado con esa tarea - que se aumentaron desde el propio Principado. «Los docentes llevan más de cinco años en esta situación y ya están hartos. En el País Vasco, Castilla y León y Andalucía los profesores tienen solamente 18 horas lectivas gracias a que se consideraba como lectivo tiempo que no era de docencia, pero que se dedicaban a la atención directa del alumnado. Asturias va muy retrasada en ese aspecto», protestó Gumersindo Rodríguez. Junto con una restitución de las condiciones que había ante de los recortes, los sindicatos negociarán también una equiparación salarial de los docentes asturianos con el del resto de comunidades.