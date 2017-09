Educación retoma la idea de escolarizar en colegios a niños de dos años El plan se llevaría a cabo de forma experimental en los concejos donde no existen escuelas de 0 a 3. Para las familias beneficiarias sería gratuito ELENA RODRÍGUEZ OVIEDO. Jueves, 14 septiembre 2017, 02:22

La Consejería de Educación tendrá finalizado este viernes el informe interno que ha realizado sobre el modelo de gestión del primer ciclo de Infantil (0 a 3 años). En dicho documento, el departamento de Genaro Alonso retoma la idea de «universalizar» el tramo de 2 a 3 años e incorporar a los niños de esta edad en colegios con espacios disponibles. Este proyecto de adelantar la escolarización, que ya fue avanzado en abril de 2016, se presentará ahora al Consejo de Gobierno regional, la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y la Junta General. No obstante, es una posibilidad que cobra fuerza y la intención sería realizarlo de forma experimental durante un periodo transitorio. Ayer, a preguntas de EL COMERCIO tras el Consejo de Gobierno, Genaro Alonso especificó que la intención es aplicarlo en concejos que no dispongan de escuelas de 0 a 3 años, unas escuelas que ya existen en 38 municipios de la comunidad autónoma. «Tenemos perfecto conocimiento de los centros educativos en los que hay disponibilidad de espacio, pero tampoco hemos determinado en este momento ni los lugares ni los equipamientos. Sí nos gustaría que se llevara a cabo en los municipios en los que no hay oferta educativa de 0 a 3», detalló. Renovar los convenios con los ayuntamientos, por tanto, y aplicar esta propuesta no serían excluyentes, dijo.

Preguntado también por las condiciones en las que se pondría en marcha, señaló que «serían análogas a las del ciclo 3-6». Esto es, en dicho plan experimental el servicio sería gratuito para las familias, al contrario de lo que ocurre ahora en la red de 0 a 3. En la entrevista concedida a este periódico, Genaro Alonso señalaba que en dicho modelo coincidirían en la atención educativa y asistencial maestras y educadoras infantiles. No abundó ayer en las ventajas o inconvenientes de dicho modelo, que ya está aplicando, dijo, en Aragón y Extremadura, aunque también existe en la Comunidad Valenciana, que empezó con un plan piloto. La universalización de este tramo, recordó Alonso, es un compromiso adquirido. La propia consejería hacía público en enero un informe en el que reconocía que 'suspendía' en el objetivo marcado por la Unión Europea en cuanto a la escolarización temprana del tramo de dos años. Señalaba que están escolarizados el 29,4% de los niños de esa edad cuando la media española se situaba en el 55,4%. Una de las conclusiones del informe PISA es el impacto que tiene la escolarización temprana en el rendimiento académico.

No a la iniciativa del PP

Por otro lado, anunció que el grupo socialista se opondrá en la Junta a la proposición de ley para que la red de 0 a 3 sea gratuita a partir de curso 2018-2019. Señaló, como lo viene haciendo, que la integración no está en el programa de gobierno ni en el acuerdo de investidura con IU. «Reprobamos, además, cuestiones como la firma de conciertos con centros privados, que van en contra de nuestra visión de una educación inclusiva».