Los empresarios reclaman el corredor del Noroeste «para dejar de ser el patito feo» Reunión en la sede de la Federación Leonesa de Empresarios, a la que acudieron representantes de Asturias, Cantabria y León. / NACHO BARRIO La Plataforma Logística exige a Fomento que haga todos los estudios y recuerda que Europa solo financiará los mejores proyectos MARCO MENÉNDEZ LEÓN. Martes, 15 mayo 2018, 02:18

La Plataforma Logística del Noroeste mantuvo ayer una reunión en León y sus integrantes -organizaciones empresariales y cámaras de Comercio de Cantabria, Asturias, Galicia y León- vieron como un éxito la reciente propuesta del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para incluir al corredor del Noroeste como un apéndice del corredor Atlántico. El presidente de la plataforma y de la Federación Leonesa de Empresarios, Javier Cepedano, indicó que «estamos caminando en el buen sentido y hemos conseguido algún paso importante». Además, apuntó que «no queremos que en el Noroeste se quede un euro por el camino. Hay otras zonas con un desarrollo económico mayor y más rápido que el Noroeste y tenemos que reivindicarlo».

En el encuentro también participó Alberto González, director general de la Federación Asturiana de Empresarios, quien cree que «somos el patito feo de España en desarrollo económico, demográfico, social, cultural, etcétera. El Noroeste está a la cola de todo». Por ello, indicó que hay que tratar de invertir la situación, con el apoyo de la sociedad civil, y recordó que si ahora este corredor ha sido incluido en la programación europea se debe a la presión ejercida estos dos años.

Dinero para los corredores

Vicente Luque es técnico asesor de la plataforma y recordó que es fundamental la conexión con los puertos, además de «plataformas logísticas, buenos servicios y una longitud de los trenes de 750 metros». Además, indicó que el corredor haya sido incluido en la planificación europea «es muy importante, porque a los corredores ferroviarios es a donde va la mayor parte del dinero de los Fondos Conectar Europa (CEF) para el periodo 2021-2027». Los proyectos a financiar se deciden en los dos primeros años, pero que la convocatoria es de carácter competitivo. Por eso, reclamamos de Fomento que «elabore unos muy buenos estudios técnicos, financieros y de impacto medioambiental para que en 2021 estén ya maduros». Y es que hay que tener en cuenta que podría haber hasta 95.000 millones de euros para repartir entre los proyectos que se presenten.

«No reivindicamos el ancho europeo porque nosotros queremos poder ir a los puertos»

Luque aseguró que «nosotros tenemos muy buenos argumentos para pedirlo» y reconoció que «aunque hay una apetencia por el AVE, no se pueden olvidar a las cercanías». Es más, hizo referencia al ancho de vía del corredor ferroviario y aseguró que «para conectar con un puerto no necesitamos ancho europeo. El cambio desde el ancho ibérico es muy complicado, no para los trenes de pasajeros, pero sí para las mercancías». «Por eso no reivindicamos el ancho europeo porque nosotros queremos poder ir a los puertos. A Francia ya iremos cuando migre todo el ancho ferroviario, pero habrá que empezar a hacerlo desde Irún».

Los empresarios tienen claro que «tenemos que motivar a quienes elaborarán los proyectos para que los haga rápidamente», en clara referencia al Ministerio de Fomento, que es el que ha que aprobar los proyectos a presentar ante las autoridades comunitarias. De esta manera pretenden compensar la situación de una región Noroeste que, como recordó Alberto González, «es periférica en España y ultraperiférica en Europa».