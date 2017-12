Las estaciones de esquí asturianas abren el puente con lleno total

La primera gran nevada de la temporada ha sido más oportuna que nunca este año para las estaciones de esquí y el sector hotelero de Pola de Lena o Aller. Solo había que acercarse este miércoles, festivo de la Constitución, a las estaciones de Valgrande-Pajares o Fuentes de Invierno y la elevada afluencia de público tanto de Asturias como de otras regiones.

Las instalaciones lenenses recibían esta mañana una «avalancha» de usuarios tal y como explicó el director de las instalaciones Javier Martínez Iglesias. Los coches se agolpaban en los accesos buscando aparcamiento y las colas se prolongaban durante 40 minutos para comprar la entrada en una jornada que ya ha superado en público a cualquier de la pasada temporada. No obstante, los datos ofrecidos por la propia estación, reflejan que no hubo agolpamiento de usuarios a la hora de coger los remontes. La misma satisfacción se apreciaba en Fuentes de invierno. Su director, Jorge Fernández Fierro, destacó que, pese a que las pistas no estaban abiertas al cien por cien «la oferta es buena, con nieve abundante y de calidad».

También en el sector hotelero se cumplieron las expectativas. El presidente de Asturcentral, la asociación de turismo de la Montaña Central, Luis Núñez, ya había destacado que había «hambre de nieve» y, según lo previsto, el público acudió en masa. Este hecho se reflejó claramente en las reservas hoteleras de la comarca que ya copan la oferta disponible.

El tiempo previsto para el puente

Pese a que la jornada de hoy se caracterizó por los cielos despejados, la llegada este jueves de un frente frío dejará lluvias y frío en el noroeste, más probables e intensas en Galicia y en el Cantábrico, que se extenderán al resto de la Península, lo que empañará la segunda parte del puente festivo de la Constitución.

Pese a que la jornada de hoy se caracterizó por los cielos despejados, la llegada este jueves de un frente frío dejará lluvias y frío en el noroeste, más probables e intensas en Galicia y en el Cantábrico, que se extenderán al resto de la Península, lo que empañará la segunda parte del puente festivo de la Constitución.

Galería. Asturias se ha despertado este martes con frío y heladas.

Así mañana, día de transición, aumenta la incertidumbre en la predicción, ha señalado Gutiérrez, aunque lo más probable es que se establezca por el noroeste peninsular una situación de bajada de temperaturas acompañada de nieve. En este sentido, ha detallado que "no parece que sean lluvias generalizadas", pues se centrarán en Galicia y el Cantábrico, mientras que por el resto peninsular se producirán con menor intensidad.

Posteriormente, a partir del viernes, día festivo, entrará una nueva masa de aire frío con precipitaciones más probables e intensas en el norte peninsular, que ocasionalmente se pueden extender a gran parte del área peninsular y Baleares.

La cota de nieve bajará de nuevo hasta unos 300/600 metros en Navarra y el área de los Pirineos, a 500/900 metros en el resto de las zonas, y el viento será ocasionalmente fuerte en el Cantábrico, en el noreste peninsular y en Baleares. Además, durante este periodo también son probables las precipitaciones en las islas Canarias, especialmente en el norte de las mismas.