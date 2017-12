El estado de la mar obliga a aumentar la importación de pescado Dos cocineros preparan un plato de pulpo en el restaurante Tierras Gallegas, de Gijón. / ARNALDO GARCÍA «Llevamos todo el año de calma chicha y llegan las navidades y se meten dos temporales», dice un comercializador a la espera de una mejoría E. C. GIJÓN. Viernes, 29 diciembre 2017, 01:09

A la espera de una mejoría del estado de la mar que permita faenar hoy y mañana, con rulas y pescaderías dispuestas a realizar ventas en días y horarios nada habituales para abastecer la demanda, a día de ayer solo podían faenar en el Cantábrico algunos arrastreros, barcos que por su mayor porte pueden trabajar en medio de un fuerte oleaje, pero que capturan mayoritariamente «gallos, potarros y bacalada, que no son las especies que en esta época se demandan», en expresión de Álvaro Fernández, de la cadena de pescaderías Cholo.

Según el mismo comercializador, las importaciones vía Vigo o MercaMadrid, mucho con origen en las Azores, son la alternativa para quienes quieren asegurarse la elección de menú, porque en las rulas hay entradas de merluza de la flota de Gran Sol y poco más. «Es tremendo -dijo- porque la semana anterior a la Nochebuena es clave, igual que los días previos a Nochevieja. Llevamos todo el año de calma chicha y llegan las navidades y se meten dos temporales».

Más optimista es su colega Santiago Vaquero, de Pescados Geli, porque confía en una mejoría del tiempo que permita conseguir buena mercancía, «aunque haya que abrir el domingo para arreglar al cliente. Siempre hay algo para vender, aunque la verdad es que la escasez hace que el precio suba un poco».

Por lo que a cotizaciones se refiere, este año los percebes siguen sin superar los 200 euros por kilo en la rula de referencia en Asturias para ese tipo de marisco, la de Puerto de Vega, pero no faltó mucho, ya que alcanzó los 199 euros, según informó el patrón mayor del citado puerto, Adolfo García, quien, aún así, no se muestra nada decepcionado porque admite que no se están produciendo capturas de extraordinaria calidad.

En el caso de la angula, Salvador Fernández, patrón mayor de Cudillero, indicó que ocurre lo contrario que con otros pescados, ya que requiere mal tiempo. Llegó a cotizarse a 500 euros el kilo, en vísperas de Nochebuena, «pero ya bajó hasta 300 euros el kilo en los últimos días». Parece ser que, para la angula, la Nochebuena es fecha más emblemática que el fin de año.