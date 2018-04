La CTA estrena un nuevo sistema para recargar las tarjetas 'on line' Un usuario de la CTA, validando un título en un autobús. / MARIETA. Los usuarios podrán activar los viajes en los propios autobuses EUROPA PRESS Oviedo Lunes, 23 abril 2018, 18:22

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) ha estrenado este lunes un nuevo método que permite a los usuarios comprar sus viajes a través de la página web 'www.consorcioasturias.com' o la aplicación del CTA (disponible en Google Play) y, pasadas dos horas, recargar las tarjetas automáticamente a bordo del autobús, al mismo tiempo que se validan. Este nuevo procedimiento pretende facilitar y acercar al usuario la compra de abonos y bonos 10.

Este ha sido uno de los asuntos tratados en la reunión del consejo de administración del organismo celebrada esta mañana y presidida por el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el nuevo sistema complementa los que ya existen en quioscos, estaciones de transporte y oficinas de los principales operadores, que se mantendrán en funcionamiento en todo el Principado con la idea de aumentar y mejorar las posibilidades para el usuario. Se refuerza así la opción de realizar la recarga en línea, que hasta ahora debía completarse en un tótem de recarga. No obstante, tal y como explica el propio consorcio a través de su página web, este sistema no será válido para la primera carga de tarjeta (la carga inicial que se realiza tras la compra). Además, el procedimiento no se podrá llevar a cabo en los tornos de RENFE, equipos de EMTUSA (Urbano de Gijón) ni en los terminales portátiles de validación.

En los últimos años se ha multiplicado el volumen de operaciones realizadas por esta vía. Entre 2015 y 2016 las gestiones en línea crecieron un 66% y entre 2016 y 2017, un 37%.