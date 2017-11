«Sus estudios nos remiten a lo mejor del asturianismo y al amor por esta tierra» De izquierda a derecha, Yolanda Cerra, Juan Carlos Menéndez, Otilia Requejo, el homenajeado Adolfo García Martínez, Mario Menéndez y José Antonio Méndez. / CITOULA La UNED y la asociación de antropólogos homenajean a su compañero Adolfo García Martín y publican un libro sobre su vida con varios artículos LAURA CASTRO GIJÓN. Viernes, 24 noviembre 2017, 02:34

«Es el mejor referente que tiene la antropología en Asturias». Con estas palabras definió ayer Yolanda Cerra, presidenta de la Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico (Asape) a su colega Adolfo García Martínez. El tinetense recibió un homenaje en el centro asociado de la Universidad a Distancia (UNED), en el que se presentó también un libro de reconocimiento a su carrera.

Bajo el título 'Adolfo García Martínez y la antropología hecha en Asturias. Reconocimiento de un legado', se recogen los artículos elaborados por una veintena de amigos, estudiantes, docentes y compañeros para «valorar e iluminar la trayectoria profesional» del tinetense. Doctorado en Antropología por la Universidad de Oviedo, fue profesor en la UNED de Valladolid y Gijón. Actualmente, continúa colaborando en el centro asociado asturiano a través del programa Sénior. «Gracias por habernos hecho partícipes de tus elevados conocimientos y de tu humanidad», manifestó Juan Carlos Menéndez, director de la UNED en Asturias.

«Cuando no te esperas estas cosas, siempre te preguntas por qué las mereces. Yo solo hice lo que pude y fue poco», comentó el homenajeado. Aprovechó la ocasión para reivindicar, una vez más, la importancia de la antropología, especialmente en esta región. «Asturias es rica y diversa en toda su extensión. Tiene muchas variantes lingüísticas, culturales, paisajísticas... Si no es por la UNED, la antropología en Asturias no tendría existencia propia», subrayó García Martínez. En este sentido, Otilia Requejo, directora general de Patrimonio de la Consejería de Educación y Cultura del Principado, quiso recalcar que «sus estudios, pioneros y rigurosos, contribuyeron a dejar atrás los tópicos y estereotipos de la cultura asturiana que estaban muy asentados en la memoria colectiva».

Requejo destacó sus investigaciones acerca del papel de la mujer en el mundo rural, los ritos de paso, los vaqueiros de alzada y la trashumancia. «Sus investigaciones nos remiten a lo mejor del asturianismo y al amor por esta tierra y su cultura», apuntó, para agregar que «ha sido capaz de engendrar a toda una nueva generación de estudiantes de la antropología asturiana».

Esta última labor es «muy vocacional» para García Martínez, quien añadió que «esta especialidad requiere un trabajo de campo que debemos reivindicar más en Asturias».