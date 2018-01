El PP exige a Sanidad que resuelva de «forma urgente» la falta de pediatras

La falta de pediatras en Asturias sigue enfrentando a Gobierno y oposición. El diputado del PP Carlos Suárez solicitó ayer al Ejecutivo autonómico que tome medidas para paliar la falta de pediatras de Atención Primaria antes de la Oferta Pública de Empleo (OPE) anunciada para el año en curso. En una rueda de prensa ofrecida en Navelgas, Suárez denunció que desde hace muchos años en la comarca occidental, y en otras muchas zonas de la región, hay problemas por la falta de especialistas en pediatría. El parlamentario criticó que aunque desde 2010 se sabía que esto iba a ocurrir, «el Gobierno no ha dado soluciones».

Suárez afirmó que pese a que el consejero de Sanidad anunció el pasado jueves que en la próxima OPE se van a cubrir las siete plazas de Pediatría que faltan en Llanes, las Peñamelleras, Aller, Oviedo, Tineo, Cangas de Narcea y Navelgas no se soluciona la situación con pediatras «que llegan y se van». A su juicio, hay que tomar medidas ya, porque «si no se hace algo antes de convocar la oferta pública de empleo no se va a llegar a tiempo».

El diputado indicó también que el PP espera otro tipo de medidas por parte de la consejería porque «las adoptadas hasta el momento no han sido eficaces» y recordadó la propuesta presentada por su grupo parlamentario de incentivar a los médicos de áreas de interés y a profesionales que cubran plazas de difícil cobertura.

Vacíos organizativos

Podemos también se refirió a este asunto y exigió a la Consejería de Sanidad que convoque a la Mesa Sectorial del sector para «actualizar los fórmulas de contratación y evitar así los vacíos organizativos que estamos viendo constantemente». El diputado y portavoz de asuntos sanitarios de la formación, Andrés Fernández Vilanova, solicitó que se redimensionen las plantillas y desdoblen los cupos «para que la calidad de la atención sea mayor y para que haya una mayor capacidad de hacer frente a imprevistos». Podemos critica que no se haya sacado en la anterior OPE las plazas ya vacantes.