Expedientado un guarda por hablar de picaresca para cobrar por daños del lobo Se enfrenta a una sanción de un mes sin empleo y sueldo tras aludir en un vídeo a manipulaciones en casos de vacas muertas y asturcones MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Martes, 3 abril 2018, 03:41

Un guarda de medio natural del Principado de Asturias ha visto cómo la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente le ha abierto un expediente disciplinario por haber hablado en un vídeo, publicado en una red social, sobre la picaresca que, sostiene, en algunos casos rodea al pago de los daños causados por los lobos en la cabaña ganadera.

El funcionario había hecho referencia a la manipulación de algunas vacas muertas para que parecieran que fueron víctimas de los lobos y así cobrar la correspondiente indemnización. También aseguró que hay personas que adquieren asturcones para recibir compensaciones más altas cuando son matados por los cánidos. Y todo esto que contó en el vídeo, remarca, es «comprobable».

El guarda indica que cuando detectan alguna de estas irregularidades no se denuncia, sino que simplemente no se paga la indemnización. Además, estos asuntos no suelen llegar al juzgado a no ser de que medie algún tipo de amenaza contra el funcionario.

El Principado ha decidido abrirle un expediente disciplinario por esas declaraciones y el afectado asegura que se debe a la presión que ejercen sobre la consejería algunos colectivos vinculados a la ganadería.

El funcionario asegura que denunció por escrito estas irregularidades a los responsables del Principado de Asturias y que no le hicieron ningún caso. Ahora, por haberlas hecho públicas, aunque reconoce haber tenido el «desliz» de haber hablado vistiendo el uniforme de guarda natural, se le ha abierto un expediente disciplinario que le podría acarrear una suspensión de empleo y sueldo durante un mes.

Se prevé que en los próximos días se sepa de forma definitiva qué ocurre con este expediente que se le ha abierto a un funcionario que asegura haber dicho, de forma pública, algo que es conocido tanto por los guardas como por la propia consejería.