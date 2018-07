Los expertos en áreas metropolitanas instan a sumar al empresariado regional El director general Juan Fernández Pereiro y el economista José Luis Marrón Jaquete. / HUGO ÁLVAREZ Técnicos del País Vasco y Barcelona cuentan que en sus regiones el proceso partió de un plan a largo plazo que guiaba hacia dónde dirigir la comunidad RAMÓN MUÑIZ OVIEDO. Miércoles, 4 julio 2018, 04:08

«Ustedes son como nosotros: una sociedad que está desapareciendo, que envejece y no tiene natalidad, en la que las decisiones, el poder, y la pasta la tienen los viejos, no la sueltan y toman decisiones de viejos, y esas no nos valen ya». Con provocaciones de este calibre, Alfonso Martínez, director de Bilbao Metropoli-30, trató ayer de sacudir el debate en Asturias sobre la forma de crear un área metropolitana, esto es, una estructura capaz de reunir a todas las administraciones que actúan en la zona central de la región para que lo hagan de forma más coordinada. Es un camino que la ciudad vasca empezó a transitar en los años 80 y 90 y logró ejecutar con éxito.

«En aquellos años el puerto, la industria y la banca se empezaron a desmoronar, eso generó un miedo que es siempre el detonante del cambio: cuando hay miedo la gente está dispuesta a cambiar, si no, no», evocó Martínez. El directivo previno contra quienes intentan aplicar experiencias metropolitanas para recuperar lo perdido: «El ave Fénix es un mito, no va a volver; las ciudades fracasan porque no saben aprovechar ese miedo para hacer cosas distintas».

Con un paro rondando el 30%, terrorismo y contaminación de la ría, una serie de políticos se atrevieron a dedicar 120 millones de dinero público en el Museo Guggenheim. «Eran líderes con valor, arrojo y decisión», describió Martínez, sin olvidar las críticas que enfrentaron. Era el Bilbao de las maquetas, el que proponía construir una torre en altura y se topaba con «arquitectos, urbanistas y políticos que aún hoy siguen en activo y se oponían a aquello que hoy funciona». La base, indicó, pasó por tener «un liderazgo político y empresarial, que sea atrevido y tenga ganas de provocar el cambio». Recalcó esa doble naturaleza de quienes pilotaron el proceso: «En Bilbao sumamos al sector público y al privado desde el principio en la definición de una visión estratégica a largo plazo, de dónde queremos estar dentro de 20 años».

Durante las primeras jornadas técnicas organizadas por el Principado para tomar nota de otras experiencias, el economista Luis Marrón Jaquete hizo un repaso a esa y otras experiencias. Miquel Salvador, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, también incidió en la necesidad de buscar esa «colaboración público-privada». Por ahora la experiencia asturiana no ha entrado en semejante fase, y se ciñe a un foro de debate que reúne a los políticos de los seis ayuntamientos más poblados, con el Principado y altos funcionarios de la administración estatal.

Para evitar recelos, la consejería busca afinidades en ese grupo, con tiento, cediendo protagonismo a los alcaldes, y evitando definir una hoja de ruta precisa de cuál debería ser el futuro de Asturias a largo plazo. Solo hay por ahora dos temas de debate: la forma de gobernanza de esta área metropolitana y acordar un plan que mejore el uso de transporte público. Pese a la modestia, los impulsores ya encuentran el boicot de Langreo y Mieres por la polémica por el grado de Deportes. Con todo, el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Juan Fernández Pereiro, confió en llegar a octubre con una fórmula de gobierno resuelta.

Las experiencias de las que ilustraron Miquel Salvador y Alfonso Martínez apuntan a iniciar el camino por otro lado. «Hace falta una visión clara y compartida de hacia dónde vamos, aunque sea una visión flexible», aconsejó el catalán. El aserto recordó al reciente reproche que hizo Belarmino Feito, presidente de la patronal asturiana (Fade), cuando lamentó que en Asturias no hay «ningún liderazgo político claro» y que los políticos carecen de «un proyecto de región».

Puesto a elaborarlo, el director de Bilbao Metropoli-30 instó a que permita agregar ciudades para ganar masa crítica, disponer de un transporte público e infraestructuras que faciliten incrementar la sensación de vecindad en la región, y un respeto por el pasado flexible: «Si vamos a hablar del futuro de Oviedo no podemos reunirnos los de 60 años y decidirlo, porque no vamos a estar aquí, además, ¿de qué nacionalidad van a ser sus nietos? No tenemos la menor idea. Si haces una ciudad para ti, como la de tus abuelos, con su historia, tradición y gastronomía, te puede ocurrir que dentro de unos años venga tu nieto y le estés diciendo 'lárgate de aquí, porque eres de mi familia, pero no de mi ciudad'».