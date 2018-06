«Fue más fácil de lo esperado», dicen los aspirantes a 45 plazas fijas de médico Opositores en el de la facultad de Economía de la Universidad de Oviedo. / MARIO ROJAS Un cuestionario de cien preguntas tipo test servirá para realizar la criba de los 369 candidatos de las cinco especialidades que conforman la oferta PABLO SUÁREZ OVIEDO. Domingo, 3 junio 2018, 03:19

«Fue más fácil de lo esperado». La frase es de Pilar González, pero como ella, llegada de Soria, opinaron la mayoría de los otros 368 médicos que se examinaron para lograr una de las 45 plazas fijas que ayer sacó a concurso la sanidad pública asturiana. Y, también como ella, muchos de los asistentes a las aulas de la Facultad de Economía mostraban su pesar: «La verdad es que no he estudiado mucho para este examen y ahora me arrepiento. Fue bastante más fácil de lo que me esperaba».

La prueba de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2017 implicará la selección de un total de 392 profesionales de 48 especialidades médicas distintas, que se suma a la realizada el año pasado, que permitió encontrar empleo a 347 profesionales, con los que la región garantiza el cumplimiento del Acuerdo para la Competitividad Económica y la Sostenibilidad Social de la región.

Las 45 plazas de este examen se repartían a su vez entre cinco especialidades distintas. Cuatro para oftalmología, veinte para anestesiología y reanimación, cinco para pediatría de atención primaria, once para radiodiagnóstico y otras cinco para pediatría y sus áreas específicas. Un número de plazas bastante bajo en relación con la demanda y que provocó una gran competencia entre los candidatos, quienes en algunos casos habían dedicado más de seis meses a preparar la prueba. «La he preparado bastante a conciencia porque me interesa mucho trabajar en Asturias», comentó Ramón Jiménez, venido desde Soria exclusivamente para realizar el examen.

Con todo ello, la facultad de Economía de la Universidad de Oviedo, donde se realizó la prueba, era ayer un absoluto contraste de sensaciones y experiencias. Algunos de los médicos que se presentaron al examen reconocían al principio estar «entre nerviosos y expectantes» por el contenido del mismo, seleccionado entre un extenso temario para cada especialidad, mientras que otros afrontaban este tipo de prueba por segunda vez, tras no haber logrado la plaza en el primer intento. «La primera vez no enfocamos bien el estudio, así que el examen fue un desastre», reconocían María Cruz y Silvia Fernández previo a comenzar la prueba.

Lo que todos los examinados tenían muy presente antes de entrar en el aula para comenzar el examen eran las posibilidades de conseguir plaza según cada especialidad. En este sentido, los aspirantes a las plazas de radiodiagnóstico eran los que tenían mayor facilidad de conseguir el trabajo, ya que la ratio era de 4,6 candidatos por cada puesto ofertado. En cambio, para los 87 opositores de pediatría y sus áreas específicas será mucho más complicado: 17,4 profesionales por plaza.

Pendientes del resultado

Por este motivo, las caras de los opositores reflejaban, una vez finalizada la prueba, la incógnita con la que convivirán hasta que los resultados sean publicados y se conozcan los nombres de los nuevos médicos con los que contará el Principado. «Los temas que entraron fueron los esperados. Las preguntas no ofrecieron lugar a dudas, o tenías claros los conceptos o no podías contestarlas», explicó Alfonso Casado, quien se desplazó desde Santander para tomar parte en el examen.

Un poco más dubitativo estuvo Alexander Cabrera, quien no tenía claro haber contestado alas preguntas del test de forma correcta. «Tengo dudas. En algunas preguntas he tenido que jugármela porque no estaba muy seguro de la respuesta. No obstante confío en mis posibilidades», dijo.