La falta de cámaras de seguridad en la calle Hospital de Navia complicó la investigación

El concejo naviego fue de los primeros en adoptar una red de cámaras de videovigilancia y cuidarse de legalizarlas ante la Agencia de Protección de Datos. Hay dispositivos en zonas consideradas sensibles de registrar algún altercado. La distribución, empero, no es completa y las zonas sin cubrir complicaron en este caso la investigación. El lugar más determinante para esclarecer el crimen era para la Guardia Civil el número 9 de la calle Hospital, vivienda de la familia Ledo donde el sospechoso iba a pernoctar y estar a su aire. Allí vivió con su hijo y su expareja, allí es donde comenzaron los malos tratos que han devenido en una orden de alejamiento y allí es el lugar donde rumiaba sin más compañía cómo debía rehacer su vida. En sus padres y cuatro hermanas tenía ejemplos de integración, superación, normalidad. En su hermano Monchu y sus estancias en prisión, la prueba del camino que le esperaba si, como él, se daba a los robos.

El inmueble fue en tiempos sede de dos bares, de los que conserva la entrada enrejada. Tras ella comienza un mundo de desorden y descuido que no suponían mayor problema para su morador. El principal encanto del lugar es su discreción. Pese a lo céntrica de la vía, su pendiente, escaso recorrido, las tiendas con su horario comercial, y lo vacío de las viviendas aledañas confluyen para que la entrada carezca de ojos que la vigilen en horario nocturno. No fue uno de los enclaves elegidos por el Ayuntamiento para dirigir sus cámaras, lo que privó a los agentes de imágenes que relevaran desde el primer día si Paz Fernández Borrego entró o no en el lugar.

Las videocámaras más próximas son las que apuntan a la calle San Francisco, en la zona trasera de la vivienda, lugar con mayor tránsito por los bares abiertos en ella.