«No faltan médicos, lo que hace falta son contratos estables» Alfonso López Muñiz, en la Facultad de Medicina. / HUGO ÁLVAREZ Alfonso López Muñiz, Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud: «La única postura lógica es que el número de egresados sea igual al de plazas MIR ofertadas. De lo contrario, estaremos gastando dinero público en crear frustración» LAURA MAYORDOMO OVIEDO. Lunes, 18 diciembre 2017, 02:14

Alfonso López Muñiz (Oviedo, 61 años), doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y profesor del área de Anatomía Humana y Embriología, miembro del Instituto de Neurociencias del Principado (Ineuropa) y secretario general de la Academia de Medicina de Asturias, es el primer alumno de la Facultad de Medicina que ocupa su Decanato. Lleva casi seis años en el cargo y ésta es su primera entrevista.

-Haga balance.

-Hemos pasado un periodo apasionante y, por qué no decirlo, complicado. El primer logro fue integrar los grados de Medicina, Odontología, Enfermería y Fisioterapia en la nueva Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Posteriormente, desarrollar los nuevos planes de estudio de Bolonia y pasar los procesos de acreditación. Medicina, por su mayor duración, está en la fase final del proceso, pero ya han terminado dos promociones del nuevo plan de estudio con un resultado excelente.

-Ha introducido novedades en el último curso. ¿En qué consisten?

-El sexto curso es exclusivamente un rotatorio, el estudiante está totalmente integrado en la vida sanitaria, se le considera un R0, un residente de nivel cero, con una Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) final para su valoración.

-Es una formación que ya no solo se ofrece en el HUCA, también en Cabueñes y San Agustín ahora que éstos son hospitales universitarios. ¿Cuántos alumnos asumen?

-Unos 20 en Avilés y unos 40 en Cabueñes. Los de cursos anteriores también hacen prácticas allí de forma esporádica. La Universidad y la consejería hemos diseñado un plan, que está en su segundo año, para ir dotando de nuevo profesorado a dichos hospitales y sus áreas de salud. Pero he de decir que las restantes áreas sanitarias también son fundamentales para nuestra Facultad.

-¿Qué planes tienen?

-Queremos que el resultado del rotatorio de sexto curso contagie a todas las asignaturas de los grados de la Facultad, ir adaptando la enseñanza de las Ciencias de la Salud a los nuevos tiempos, a las nuevas competencias y las nuevas tecnologías. Y aspiramos a la creación de un centro avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica liderado por la Consejería de Sanidad y el Sespa.

-¿Carecen de él?

-Solo tenemos una pequeña aula de simulación en nuestros espacios en el HUCA. En cualquier hospital o Facultad de Medicina de nuestro nivel, este tipo de formación está mucho más desarrollado.

-Un año más, el de Medicina vuelve a ser el grado con mayor nota de corte. Tienen a los mejores.

-Con esas notas necesariamente son estudiantes óptimos, trabajadores, brillantes. Muchos tienen inquietudes solidarias.

-¿Y tiempo libre?

-También. Pese a la creencia de que el alumno de Medicina no tiene vida más allá de Facultad, algunos han ganado concursos de rock, de ajedrez, literarios, deportivos...

-Pero luego, muchos de esos brillantes expedientes dejan Asturias.

-Son jóvenes con una magnífica formación, capacidad de adaptación y enormes ilusiones. Y no conocen fronteras. Prácticamente el cien por cien de nuestros estudiantes han tenido una estancia en el extranjero a lo largo de su carrera.

Hasta en las antípodas

-¿Cuál es el destino más lejano al que se han ido?

-Las antípodas. Hay médicos especialistas de nuestra Facultad en Australia, y también enfermeras. También en EE UU, en los más prestigiosos hospitales. Y recientemente varios han realizado los trámites para ejercer en Canadá. Están en todos los continentes. De hecho ya tenemos casos de egresados que se van a hacer la especialidad a otros países.

-¿Es difícil que quien se va vuelva?

-Sí, en la mayoría de los casos. Especialmente los que han empezado su trayectoria en el extranjero.

-Miles de profesionales se jubilan en los próximos años. Saltan las alarmas. ¿Demasiado tarde?

-Es posible que haya habido una mala programación, sobre todo cuando lo dicen hasta los propios responsables de la misma.

-¿Cómo se ha llegado a esto?

-Es el resultado de la crisis económica, los recortes... El número de plazas MIR ha ido disminuyendo cuando debería haber aumentando.

-¿Qué margen de reacción tiene la administración?

-Los especialistas que hacen falta no se inventan mágicamente. Requieren seis años de carrera, uno de preparar el MIR y cuatro o cinco de especialidad. Es decir, un alumno que ahora comience estará en condiciones de cubrir esa demanda dentro de diez o doce años. Y después nada asegura que se quede en nuestro país, menos en nuestra comunidad.

-Ministerio y comunidades plantean incentivos económicos o de duración de los contratos para que los MIR opten por las plazas menos demandadas. ¿Es la solución?

-En la convocatoria MIR actual hay 2,1 opositores por plaza. En las OPE convocadas, en la mayoría de las especialidades se presentaron varios candidatos por plaza. Esto parece indicar que hay médicos, lo que hace falta son contratos estables que busquen la estabilidad de los buenos profesionales. No solo habrá que proponer motivaciones económicas. Es preciso implicar al médico en el sistema, que participe en los procesos de gestión, evitar que la asistencia sea excluyente de otras actividades como la investigadora, innovadora, de formación... Y posiblemente volver a una convocatoria de plazas MIR similar a las de los años 2010-2011.

-En sus aulas ingresan cada año 150 alumnos de Medicina. ¿Suficientes?

-Hemos incrementado un 50% el número de plazas. Es la Facultad que mayor esfuerzo ha hecho en este sentido. La recomendación de los organismos internacionales es de un alumno por cada 10.000 habitantes, lo que para Asturias sería cien alumnos.

-¿Sería descabellado pensar en ampliar esa cifra?

-Hay acuerdos de todos los órganos de nuestra Facultad para que ese número no se incremente. Y cuando preguntamos a los profesores o los jefes de los servicios hospitalarios nos indican que estar por encima de esa cifra imposibilitaría dar una formación con la calidad necesaria. Además, el estudiante de Medicina precisa una integración clínica que nos marca una línea roja. La protección del derecho a la intimidad del paciente establece que, aún con el consentimiento del enfermo, no se superará en los actos clínicos la cifra de dos o tres alumnos por paciente. Y entre estos dos o tres estudiantes en formación no solo están los de Medicina. Para un paciente, aquella imagen de un médico con una multitud de acompañantes de bata blanca no es la más deseable, ni saludable.

-Los decanos de Medicina de toda España y el Consejo Estatal de Estudiantes se oponen a que se abran nuevas facultades.

-Y también el Foro para la Profesión Médica que engloba agentes sociales y a los Colegios Profesionales de Médicos. Y responsables políticos. El ministerio, en una reunión con la Conferencia de Decanos, se ha pronunciado en el mismo sentido, y así están actuando.

-¿Cuál es el motivo?

-En España se ha pasado de 28 facultades en 2008 a 42 en la actualidad. Si se analiza por el número de habitantes, un caso así solo se da en países tercermundistas. Además, como le digo, el grado de Medicina no termina en la Universidad. Es preciso que continúe con la formación MIR. Por eso, la única postura lógica es que el número de egresados sea igual al número de plazas MIR ofertadas, de lo contrario estaremos gastando dinero público en crear frustración.

Campus de ciencias de la salud

-Tres años después de la apertura del nuevo HUCA, ¿cómo llevan el desdoble de la docencia entre El Cristo y La Cadellada?

-Entre todos hemos logrado que esa filigrana funcione lo más adecuadamente posible. Las encuesta de calidad a profesorado y estudiantes muestran un alto grado de satisfacción.

-El consejero de Sanidad habló de crear un área específica de Medicina de Familia y Comunitaria en la Facultad. ¿Ha avanzado esa idea?

-Es posible y deseable crear un área organizativa dentro del Departamento de Medicina que integre la Medicina de Familia y Comunitaria, especialmente porque con el rotario hemos dotado varias plazas de esa especialidad. La Conferencia de Decanos de Medicina ha informado positivamente al respecto.

-¿Es momento de volver a reclamar el campus de ciencias de la salud?

-Nunca hemos abandonado esa reclamación. Pero un campus de ciencias de la salud completo y del siglo actual. Con todos los grados, con nuestras áreas básicas: salas de disección, laboratorios de bioquímica, biología celular... Con un edificio de biblioteca universitaria, con un animalario o bioterio dotado para el estudio con pequeños animales y el edificio de simulación que tanta falta nos hace. Como es la época, seguiré escribiendo la carta a los Reyes Magos...