200 familias asturianas se niegan a vacunar a sus hijos Entre las que rechazan están la del sarampión, rubeola y paperas y la de la difteria y el tétanos LAURA FONSECA GIJÓN. Viernes, 6 julio 2018, 04:31

Australia empezará a multar con 18 euros cada quince días a las familias que se nieguen a vacunar a sus hijos. El gobierno australiano intenta así atajar el preocupante descenso en las tasas de vacunación de la población infantil y también los nocivos efectos que los movimientos antivacunas están dejando en materia de salud pública. Y es que la negativa de muchas familias a vacunar a sus hijos está haciendo resurgir con fuerza enfermedades que no solo estaban ya muy controladas sino que además se mantenían a la baja. El sarampión, una patología de la que apenas se daban casos en los países más desarrollados gracias hasta ahora a la vacunación generalizada, se está convirtiendo en un importante problema sanitario, dejando a su paso incluso varias muertes. En Italia el pasado año se registró un brote de sarampión que dejó más de 5.000 enfermos, con ocho fallecidos.

En Asturias, el fenómeno antivacuna, muy presente en la zona del Mediterráneo español, no está muy extendido. De hecho, el Principado está entre las comunidades autónomas con mayores tasas de inmunización pediátrica. Entre el primer y el segundo año de vida, el 95% de los niños asturianos están vacunados de sarampión, rubeola, paperas, difteria, tétanos, polio, meningitis C, neumococo y hepatitis. Un poco más baja está la cobertura de la varicela, con un 88,4%. Sin embargo, pese a las altas tasas de cobertura, existe un reducido grupo de familias asturianas que se niegan a que sus hijos reciban las vacunas que aconseja el calendario de inmunización infantil. Según los datos que maneja el Ministerio de Sanidad y de los que se ha hecho eco la Consejería de Sanidad del Principado, serían unas 200 las familias que en Asturias rechazan expresamente vacunar a sus hijos.

Triple vírica y hexavalente

Según las cifras del ministerio, en el Principado la hexavalente, una vacuna pediátrica combinada, es rechazada por el 0,21% de los padres. Dicho fármaco lleva antígenos contra la difteria, el tétano, la tos ferina, la polio, la hepatitis B y la haemophilus influenzae tipo B. Está indicada para menores de un año y se da en tres dosis a los dos, cuatro y seis meses. La otra vacuna sobre la que el Ministerio de Sanidad recogió datos de rechazo no vinculados a motivos médicos, es la triple vírica (sarampión, rubeola y paperas). Aquí, fueron un 0,25% los niños que no las recibieron por el 'no' consentimiento de sus padres. Es la primera vez que en Asturias se puede poner cifras a las familias antivacunas. Con el nuevo acuerdo entre las comunidades y el ministerio sobre indicadores de vacunación a usar en el sistema de información a nivel nacional, desde 2017 se incluyen los datos de rechazo por parte de padres y/o tutores. No obstante, el pediatra y miembro del Consejo Asesor de Vacunas del Principado, Francisco Álvarez, duda de las cifras ministeriales. «No sé muy bien de dónde los extraen porque nosotros no incluimos esos datos en el sistema de recogida de datos», precisó. En todo caso, Álvarez considera que las tasas de vacunación en Asturias y en España «son muy altas», por lo que no ve necesario imponer la inmunización obligatoria, que sí existe en catorce países europeos. Francia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Croacia, Grecia, Letonia, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y, ahora también, Italia, obligan por ley a vacunar a los menores. Otros quince países no contemplan la obligatoriedad, entre ellos, España.

Sanidad asegura, en una respuesta parlamentaria al portavoz de Ciudadanos en la Junta General, Armando Fernández Bartolomé, que el rechazo a la vacunación no constituye delito ni se puede denunciar. En España, el ordenamiento jurídico indica que «ninguna vacuna es obligatoria». El Comité de Bioética de España recomienda que, ante la alta tasa de vacunación, se siga impulsando la educación, aunque no descarta la imposición en casos concretos si ese porcentaje comienza a caer. En Asturias se declaró en 2011 un brote de sarampión con 25 afectados. La enfermedad resurgía tras once años sin casos y lo hizo, precisamente, por un joven cuya familia no había querido vacunarlo y enfermó de sarampión.