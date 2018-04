Las farmacias, desabastecidas de Dalsy al detectarse un error en el prospecto

«Solo es ibuprofeno, hay mil marcas iguales en el mercado»

«¿Cómo que hay preocupación entre las familias? Pero si Dalsy solo es ibuprofeno. Hay mil marcas iguales en el mercado». José Ignacio Pérez Candás, pediatra y presidente de la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria, quiso lanzar ayer un mensaje tranquilizador a las familias. «No sabía que había ningún problema con el suministro, la verdad. Hoy mismo –por ayer– receté varios fármacos iguales. Nosotros lo que hacemos es utilizar el nombre técnico, no las marcas». Según Pérez Candás, «que no haya una marca concreta no supone ningún problema de atención primaria. Los pacientes pueden utilizar otras fórmulas, siempre que sean las adecuadas para su edad». Como él opina Francisco Álvarez, pediatra y asesor del Comité Asesor de Vacunas del Principado. «Estamos hablando de un medicamento, ibuprofeno, que tiene muchas marcas, aunque la más famosa sea esa».

El ibuprofeno en jarabe es el más prescrito para los enfermos menores de edad, al tratarse no solo de una dosis adecuada a su peso y constitución, sino, también, de una presentación preferida por el público infantil.