Todo listo para arrancar la gran fiesta de la moto

Mancuso Moto Weekend IV EDICIÓN MOTO WEEKEND 8,9, 10 Y 11 DE JUNIO. Durante tres días se podrá disfrutar en el Recinto Ferial Luis Adaro de una potente programación que contará como invitados con Laia Sanz, Alex Rins, Dave Desing y Oscar Haro PUBLIRREPORTAJE Jueves, 7 junio 2018, 16:50

El mundo del motor tiene una nueva cita en Gijón. El festival Moto Weekend calienta motores para la celebración de la que es ya su IV edición, cuya principal novedad viene marcada por el cambio de fecha y horarios. Y es que este año, el festival de la moto en su máxima expresión arrancará mañana viernes para prolongarse después durante todo el fin de semana.

Convertido así en el primer festival del verano gijonés y referente en el mundo de las motos, podrá disfrutarse en su escenario habitual, el Recinto Ferial Luis Adaro en horario de 11 de la mañana a 4 de la madrugada el viernes y el sábado y de 11 horas a diez de la noche durante la jornada del domingo.

Como es habitual, y con el objetivo de que quienes lo visiten puedan vivir una experiencia inolvidable, el festival lleva implícita una global y potente programación que podrá disfrutarse durante los tres días.

IV Edición

El festival Moto Weekend regresa a la ciudad cargado de exhibiciones, food-trucks, markets y un cartel de conciertos para todos los gustos. En cuanto a la programación 2018, destaca el «Salón de la Moto» -Pabellón Central- que, a la altura de las principales capitales Europeas, contará con la gran mayoría de las marcas representadas, también estará el tour Repsol. Como es habitual el festival contará también con pruebas de motos, presentaciones de productos, club sociales, Zona Outlet, Food trucks, Show Bike, Motos de ocasión ... etc.

Entre las novedades de este año destaca también «Riders on Road»: una prueba `mototurística´ de 600 kilómetros por las carreteras de nuestro `Paraíso´, de la que disfrutarán 200 inscritos. Habrá Shows de primer nivel, desde el Free Style de la mano de los Lleides, Stunt por el piloto oficial de Ducati, Emilio Zamora, el Muro de la muerte, exhibición de Trial Indoor a cargo de Trial Factory, charlas -coloquio con varios ponentes, Master Class, sesiones de firmas y entrevista con invitados. Invitados entre lo que este año se encuentran: Laia Sanz ( piloto Red Bull ) Alex Rins ( piloto MotoGP de Estrella Galicia 0,0), Dave Desing ( diseñador cascos entre otros de Marc Márquez )y Oscar Haro ( director deportivo Team LCR MotoGP ).

Quienes visiten el Museo de la Moto, podrán disfrutar de auténticas joyas de la mano de colecciones privadas, mientras que El Market dispondrá de dos zonas, una exterior y otra interior, donde se podrá realizar casi todo tipo de compras relacionadas con el sector.

Por su parte, la zona infantil contará con un circuito de motos eléctricas de trial y otro con motos de gasolina por Herrero's School, zona de hinchables, cars a pedales, rocódromo, etc ...

Música y gastronomía completan la oferta del festival que dispondrá de una amplia y variada zona de restauración y food trucks para que el servicio de comidas y cenas esté a la altura del festival. En la Carpa de Rock, -completamente a cubierto- se podrá disfrutar de un cartel musical a cargo de grupos como: Jimmy Barnatan, Miguel Costas, Marlon, The Jungla Fever, The Buzz lovers, Los Tal, Rafa Kas, The Garage Van, Mermelava, Mbolados oPablo Valdés.

Precios y entradas

Anticipada (www.gijonmotoweekend.com): Viernes 3,50€ - Sábado 3,50€- Domingo 3,50€ - Abono 8,50€ Regalo 1 Red Bull .

Taquilla: Viernes 5,50€ - Sábado 5,50€- Domingo 5,50€ - Abono 12,50€ Regalo 1 Red Bull

Niños gratis hasta 12 años

PROGRAMA

VIERNES 8

11:00h Apertura

13:00h Motovermut

18:00h Presentacion en el foro de la moto (Motoencuentro solidario)

18:45 Trial indoor

19:30 Stunt

20:30h Charla en el foro de la moto (j.fernandez)

20:00h a 04:00h Conciertos (zona rock)

04:00h Cierre

Muro de la Muerte

12:00h - 13:30h - 16:00h - 18:00h - 20:00h - 22:00h

SABADO 9

11:00h Apertura

12:30 Charla (Hugo Scagnetti)

13:30h Motovermut y música en directo (zona rock)

16:15h Sesiones de firmas (Laia Sanz y Alex Rins)

17:00h Stunt

18:00h Charla en el foro de la moto (Dave Design)

19:00h Free style

20:00h Sesion de fimas (Laia Sanz y Alex Rins)

20:30h Charla coloquio con Laia Sanz y Alex Rins

21:00 Trial indoor

22:00h Desfile de antorchas

20:30h a 04:00h Concierto (zona rock)

04:00h Cierre

Muro de la Muerte

12:00h - 13:30h - 16:00h - 18:00h - 20:00h - 22:00h

DOMINGO 10

11:00h Apertura

12:30h Charla coloquio Motogp en el foro de la moto (Ernest Riveras, Herri Torrontegui y Oscar Haro)

13:00h Motovermut Música en directo (zona rock)

13.30h Entrega de premios (Show bike)

16:15h Stunt

18:30h Master class (Lolo Pamanes)

19:00h Free style

20:00h Trial indoor

20:30h a 22:00h Conciertos (zona rock)

22:00h Cierre de festival

Muro de la Muerte

12:00h - 13:00h - 16:00h - 18:00h - 20:30h

CONCIERTOS MOTOWEKEND 2018

VIERNES 8

19:30h César Crespo Trio

21:15h The Jungle Fever

23:00 Jimmy Barnatan y The Coconuts

01:15h Embolados

SABADO 9

14:00h Pablo Valdés (Motovermut)

19:30h Los Tal

21:15h The Buzz Lovers (Tributo a Nirvana)

23:15h Costas (ex vocalista de Siniestro Total)

01:30h Rafa Kas

DOMINGO 10

14:00h Mermelava (Motovermut)

19:00h The Garage Van

20:45h Marlon