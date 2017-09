La fiesta se agua en Llanera Un momento de la demostración realizada por la Unidad de Rescate Canina. / FOTOS: PABLO NOSTI El mal tiempo obliga a suspender actividades del Día de Asturias y priva de ventas a los artesanos y productores LYDIA IS LLANERA. Domingo, 10 septiembre 2017, 02:22

«Muy flojo». «Un desastre». «Con pérdidas». La de ayer no fue una buena jornada para los artesanos y productores que estos días están instalados en la plaza de San Isidro y en el parque Ovidio Libardón de Lugo de Llanera, uno de los epicentros de los actos festivos organizados con motivo del Día de Asturias en el concejo.

«Hubo muy poca gente, se nota que es un día diferente, con el derbi y la Vuelta Ciclista nos esperábamos poca afluencia y el agua nos acabó de rematar», reconocían en los puestos. A primera hora de la tarde la localidad estaba desierta y la intensa lluvia que caía tampoco animaba a dar un paseo. Así que tras consultar con la organización y obtener su permiso, la mayoría de los artesanos decidió recoger e irse a casa. «Es una pena, pero es que sin gente y con la mercancía mojada no hacemos nada aquí», señaló Lorena Armengol, de Perro Verde and Co, de Gijón. Yaiza Rimada, de La Saregana, también optaba por marcharse y en el puesto de la panadería San Pelayo, de Grado, lamentaban las pérdidas que les supondrán tirar los productos. Asimismo, muchos criticaban que los puestos del Ayuntamiento de Llanera sean demasiado pequeños y no protejan lo suficiente en caso de mal tiempo.

Además, la lluvia obligó a suspender el taller de baloncesto adaptado organizado por la Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado en colaboración con la asociación Llanera Sin Barreras. «Hablamos con la organización y lo vamos a posponer a manaña (por hoy)», explicó Aladino Pandiella.

Unidad Canina de Rescate

Más suerte tuvieron en La Morgal. El centro deportivo acogió la 49 Monográfica del Pastor Alemán y la fase de semifinales y finales del IV Torneo de Bolo Batiente y las jornadas de puertas abiertas en el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) pudieron celebrarse aunque con mucha menos afluencia que el viernes, jornada en la que se desbordaron las previsiones con cerca de un millar de visitas. Ayer acudieron unas ciento cincuenta personas.

Wenceslao Fernández, jefe de intervención, fue el encargado de explicar el funcionamiento de la Unidad Canina de Rescate. «Tan importante es la obediencia del perro como su desenvolvimiento y, sobre todo, es fundamental que esté con su propietario, de lo contrario su rendimiento baja un cincuenta por ciento», señaló. Y no por repetido es menos importante recordar que «no existen perros peligrosos, los peligrosos son los dueños».

Por otro lado, los asistentes también pudieron ver de cerca el helicóptero medicalizado de la Unidad Aérea del SEPA, «un hospital en el aire», tal y como lo definió el equipo de rescate que ayer estaba de servicio, quien también aseguró que «en veinte minutos podemos estar en las partes más alejadas de Asturias».

Para la jornada de hoy está previsto un amplio programa de actividaes. La Morgal acogerá de 10.30 a 15 horas un partido de exhibición de béisbol, de 12 a 14 una sesión técnica de disc-golf y de 16 a 19 una explicación de la reglas del rugby y del rugby sin contacto.

Degustación de sidra

Por su parte, en Lugo continuarán el mercado tradicional y la feria de productos agroalimentarios, donde habrá talleres infantiles de 12 a 14.30 y de 17 a 20 y una clase magistral de escanciado, seguida de un exhibición de campeones y una degustación de sidra a las 12.30. Están previstas también actuaciones musicales, así como una demostración de juegos tradicionales, a partir de las 15 horas a cargo de la Asociación 6 Conceyos y el taller de deporte adaptado, a las 16 horas.