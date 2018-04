Una campaña de firmas intenta evitar que EasyJet abandone la ruta a Londres Un avión de EasyJet, con destino a Londres, poco antes de despegar, en el aeropuerto de Asturias. / LUIS SEVILLA La iniciativa, impulsada por asturianos residentes en Inglaterra a través de internet, defiende la conexión de Asturias con el aeropuerto de Stansted A. COLLADO GIJÓN. Domingo, 15 abril 2018, 05:14

Si hay alguien en la región a quien realmente afectan las decisiones, ya sean empresariales o políticas, en materia aérea es a los asturianos en la diáspora. Tras el anuncio de EasyJet, que esta misma semana confirmó que suspenderá los vuelos al aeropuerto londinense de Stansted a partir de octubre, su reacción no se ha hecho esperar. A través de una petición en la plataforma 'Change.org' solicitan al Gobierno regional que haga todo lo posible para mantener esta conexión.

El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Isaac Pola, apeló el viernes al carácter prorrogable -incluso en dos años- del convenio cuya vigencia, por el momento, se extiende hasta octubre con otras dos compañías, Iberia Express y Vueling, que venden pasajes a los aeropuertos de Heathrow y Gatwick. Pero los impulsores de la petición insisten en las ventajas que supone para los desplazados volar a Stansted. «Muchos usamos EasyJet por costes y localización», explican. Stansted es un aeropuerto «de fácil acceso para la gente en Londres, Cambridge, Essex o Kent», argumentan. Sin embargo, viajar a Gatwick o Heathrow, matizan, «supone un largo viaje. Tanto que compensa volar desde Santander».

LA RUTA Iberia Express: el 1 de octubre es el último día para el que es posible adquirir un pasaje a Heathrow, en la conexión que ofrece Iberia Express. Vueling: el 26 del mismo mes expira el plazo para comprar un billete al también aeropuerto londinense de Gatwick . EasyJet: el 28 de octubre saldrá el último vuelo de esta compañía al aeropuerto de Stansted.

La impulsora de la petición, la ovetense Marta Terán, vive en Cambridge desde hace tres años y cuenta con el apoyo de multitud de asturianos en su situación. De hecho, solo unas horas después de su publicación ya sumaba más de 650 firmas. A ella, viajar a alguno de los aeropuertos que el Principado presenta como alternativa, lamenta, le «supone comprar billetes más caros, tres horas más de viaje, más tiempo de espera y 40 libras en otros transportes públicos para llegar a casa».

Y no es la única. «Esto afecta a muchas familias, que ya nos hemos tenido que ir de casa porque en Asturias no encontrábamos un trabajo decente. Lo único que pedimos es poder volver de vez en cuando y muchos no podrán permitirse hacerlo con Iberia», reprocha.

En este sentido, se dirige al Ejecutivo regional y pregunta: «¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno de Cantabria que ofrece tantos vuelos y las compañías aéreas no se van? Convendría planteárselo».

Además, Terán insiste en lo popular que se ha vuelto este trayecto: «Atrae inversores y negocios, y posibilita que los emigrantes asturianos visiten a sus familias y amigos», y viceversa. Tampoco pierde de vista que «los ingleses son muy aficionados al turismo de naturaleza y, por lo general, los que visitan Asturias, repiten», por lo que «se está perdiendo una oportunidad estupenda».

Si EasyJet cumple con su amenaza, ella tiene claro lo que hará: «Me saldrá mejor viajar a Santander, aunque eso suponga que alguien me tenga que ir a buscar o pasarme más de tres horas en un autobús que para en todos los pueblos».