La Fiscal Superior de Asturias sobre 'La Manada': «Las decisiones judiciales no pueden ser asamblearias» 01:10 Esther Fernández, en el centro, durante la protesta de jueces y fiscales. / Alex Piña Esther Fernández considera «peligroso» actuar «al toque» de las reacciones populares EUROPA PRESS Jueves, 3 mayo 2018, 15:07

La Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández, ha dicho este jueves que respeta las manifestaciones que se están produciendo en contra de la sentencia de 'La Manada', pero ha añadido que las decisiones judiciales no pueden ser «asamblearias».

«Estamos llegando a un punto en el que parece que se pretende que la calle tome decisiones en todos los sentidos: decisiones legislativas, políticas y ahora también decisiones judiciales... Calculo que lo siguiente será ir a votar para diagnosticar a un enfermo, porque no sé a donde vamos a llegar», ha apuntado.

Fernández se ha pronunciado a estos términos en Oviedo a preguntas de los periodistas que se interesaron por si le preocupaban las manifestaciones que se estaban produciendo por todo el país en contra de la sentencia.

Tras insistir en que la gente tiene derecho a la manifestación y la protesta, ha añadido que le parece «peligroso» actuar «al toque» de esas manifestaciones. «A mí me costó muchos años de estudio y preparación para tener conocimiento en lo mío; y en lo que no sé no me meto», ha indicado. «Puedo protestar , puedo quejarme, pero pretender que mi voluntad sea la buena es peligroso y arriesgado», ha reflexionado.

En relación a la sentencia en sí, Esther Fernández ha dejado claro que el proceso aún no ha terminado y que el sistema judicial español es bastante garantista, con la posibilidad de recurrir a otras instancias. Se ha mostrado confiada en que el recurso que se presentará desde Fiscalía estará «muy fundamentado» y ha evitado dar más opiniones. En su opinión, es «lógico» que surjan discrepancias, porque se trata de interpretaciones de una norma. «Lo importante es que esas interpretaciones estén bien hechas», ha subrayado.

Concentración de jueces y fiscales

La Fiscal Superior de Asturias ha hecho estas declaraciones en el marco de la concentración que han vuelto a protagonizar los jueces y fiscales asturianos para reivindicar distintas mejoras, incluidas las salariales, con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010. La de Asturias se suma a una serie de protestas que han tenido lugar en otros puntos del país. No han constatado avances y, de no conseguirlos, tienen previsto ir a una huelga nacional el próximo 22 de mayo.

La concentración está respaldada por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales ( Asociación profesional de la magistratura, Asociación judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la democracia, Foro Judicial Independiente, Unión de fiscales, Asociación profesional independiente de fiscales y Asociación de Fiscales).

Como integrante de la Asociación de Fiscales, Esther Fernández, ha calificado de «histórico» el hecho de que todas las asociaciones de jueces y fiscales se hayan unido y tengan claro sus reivindicaciones.

«Esperemos que todo se pueda reconducir», ha dicho, por su parte, el presidente de la sección territorial en Asturias de la Asociación profesional de la Magistratura (APM), Juan Carlos García, quien ha dicho que las «desafortunadas» declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, acerca de uno de los magistrados de 'La Manada' parecen haber obstaculizado los contactos. Mientras tanto, García ha asegurado que las movilizaciones convocadas seguirán adelante.

Piden la convocatoria de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función. Y solicitan otro tipo de mejoras, como la recuperación de los permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal, o un plan de inversión para convocar al menos 300 plazas con el fin de incrementar la planta judicial y fiscal y poder equipararla a la media europea.

Añaden otro tipo de peticiones, como las relativas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que con urgencia se acuerden medidas para reforzar la independencia judicial. Solicitan también modernizar la Administración de Justicia; racionalizar la planta judicial y mejorar las condiciones profesionales, entre otras cosas.