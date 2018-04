La Fiscalía rebaja de 13 a 5 años la pena para el supuesto yihadista de La Calzada Abdellah O. L., detenido en 2016 en La Calzada, durante la vista oral celebrada ayer en la Audiencia Nacional. / EFE Argumenta que la Policía no ha logrado demostrar que perteneciera al Daesh y le imputa solo los delitos de adoctrinamiento y exaltación del terrorismo MELCHOR SÁIZ-PARDO GIJÓN / MADRID. Jueves, 19 abril 2018, 02:07

De importante captador del Estado Islámico en las redes a un simple y presunto radical que a veces visionaba vídeos yihadistas y que quizás, en alguna ocasión, pudo distribuir alguno por internet. La Fiscalía rebajó ayer su petición de cárcel de 13 a 5 años para el marroquí nacionalizado español Abdellah O. L., detenido en septiembre de 2016 en La Calzada, tras caer en una trampa de un agente encubierto de la Policía, al que habría asegurado que solo problemas familiares le impedían viajar a los territorios controlados por el Daesh para integrarse en la lucha armada.

Al final de la vista oral celebrada ayer en la Audiencia Nacional, el fiscal Pedro Rubira retiró la acusación de integración en banda terrorista contra O. L., de 34 años, conocido como el 'yihadista virtual', imputándole exclusivamente los delitos de adoctrinamiento y exaltación del terrorismo. Rubira, que pidió que se someta al reo a seis años de libertad vigilada una vez salga a la calle, justificó la considerable disminución de su petición con el argumento de que los servicios de Información de la Policía no han logrado demostrar -ni en sus informes ni durante el juicio- que el detenido hubiera «jurado pertenencia» al Estado Islámico o que tuviese algún tipo de relación «directa» con sus miembros, que por entonces controlaban vastos territorios de Siria e Irak.

Se trata de un cambio sustancial de opinión. Hasta ayer mismo, el fiscal sostenía que Abdellah O.L. era un «soldado virtual» que trataba de conferir una «imagen legendaria» de sus miembros, «dotando de legitimidad sus acciones, al amparo de la manipulación de ciertos preceptos religiosos». Con su actividad -sostenía hasta ahora Rubira- pretendía reclutar nuevos miembros, captar nuevos adeptos y obtener fuentes de sustentación para el Daesh.

El encausado, que fue contactado por Facebook por un agente encubierto, reconoció efectivamente que son suyas las cuentas de las redes sociales que aparecen en los atestados policiales, pero negó en todo momento que usara esas plataformas para la captación de acólitos para el Daesh.

Descargar vídeos

El marroquí admitió la posibilidad que en alguna ocasión pudiera haberse descargado vídeos de contenido yihadista, pero sostuvo que fue de manera involuntaria y que jamás los distribuyó. En casa del arrestado, en la calle Venezuela, los agentes de la Policía hallaron varias producciones propagandísticas del Daesh, grabaciones sobre el 11-S y amenazas a Estados Unidos. Unos archivos que el imputado dijo en todo momento desconocer.

En el domicilio de Abdellah O.L. los funcionarios también hallaron una tablet con las claves para entrar en un foro internacional del Daesh. El acusado admitió haber intentado entrar a esa web gestionada por el Estado Islámico, pero adujo que no llegó a participar en ella porque no le interesó su contenido.

Durante el juicio, declaró el agente infiltrado que contactó con el acusado a través de las redes sociales. Abdellah O. L. admitió como suyo el mensaje que la Policía considera prueba de cargo contra él. En esa conversación, unos meses antes de su detención, el funcionario se hizo pasar por un futuro yihadista que buscaba contactos para viajar a Turquía y, desde allí, a Siria. Y preguntó al detenido por gente que le pudiera ayudar. La respuesta del arrestado fue textualmente: «Salam aleikum hermano, que tengas un buen viaje, inshaallah. No hermano, no conozco a nadie, ojalá pudiera ir yo pero ya sabes que tengo familia que mantener y mis padres me necesitan. Bueno hermano, espero que Allah te facilite el viaje».

«Viaje de placer»

Ayer, el imputado afirmó que pensaba que el policía infiltrado se refería a un viaje de placer a Turquía y que en ningún momento pensó que hablaba de la forma de integrarse en las filas del Daesh. La versión del agente encubierto ayer en el juicio fue que quedaba claro que la conversación sí que se refería a un viaje al Estado Islámico y que el marroquí explicaba que le gustaría integrarse en las hordas del Daesh, pero que su situación personal no se lo permitía en ese momento.

Clave también para que la Fiscalía disminuyera su petición de pena de trece a cinco años de cárcel fue la declaración del policía al mando de la operación. El funcionario declaró ante la sala que el detenido se dedicaba a clasificar y enlazar contenidos yihadistas para facilitar a ciertos internautas llegar a material del Daesh, pero reconoció que la investigación jamás pudo probar que Abdellah O. L. fuera la persona que los subía a internet o que los distribuyese a través de diferentes redes sociales.