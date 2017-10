Fomento comprará trenes e invertirá 275 millones en la red de cercanías ALEX PIÑA De la Serna anuncia que esta semana licitará la redacción del proyecto de estación intermodal de Gijón, «lo que acorta mucho los plazos» RAMÓN MUÑIZ OVIEDO. Martes, 3 octubre 2017, 02:53

Salvar las cercanías asturianas. Ese es el objetivo del plan que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presentará en noviembre y del que ayer avanzó su primera cifra: «Si quitamos los nuevos servicios que se pueden plantear, las nuevas necesidades de recursos humanos, las mejoras como el plan de vías gijonés, que beneficiará también la circulación de las cercanías; pues si quitamos eso contemplamos una inversión de 275 millones, a los que habrá que sumar todo lo que tengamos que hacer en material rodante».

En un desayuno informativo organizado por el PP asturiano, ante casi 200 empresarios, alcaldes, técnicos y altos cargos del partido, asumió que «nos solemos quedar con la variante de Pajares, pero somos, soy consciente de que es necesario mejorar la situación de la red de cercanías, el servicio público que más transporte lleva». La renovación del ancho convencional (el propio de Renfe) y métrico (el relacionado con Feve) será «una de las grandes apuestas de 2018».

Más noticias Salvamento Marítimo aumentó un 34% el auxilio a personas en aguas asturianas hasta agosto

Tras años de sequía presupuestaria, las necesidades se acumulan. «Habrá renovación de vía, porque es imprescindible, actuaciones vinculadas a la seguridad, y uno de los objetivos es eliminar las reducciones temporales de velocidad», dijo. En algunos puntos los ferrocarriles circulan a menos de 30 kilómetros por hora por el desmoronamiento de terraplenes y deterioro de la plataforma. «Es importante actuar, y vamos a hacerlo».

El plan de choque incluye duplicación de vía donde estas líneas que soportan también el paso de mercancías andan saturadas. Por de pronto identificó Trasona-Aboño y «algunos tramos» de la línea Oviedo-Infiesto, frentes cuya inversión ya exige «más de 60 millones». Para el próximo curso, además, garantizó financiación a la actual cartelera de servicios, incluidas las frecuencias más deficitarias.

La conexión ferroviaria con Madrid también centró su discurso. Para finales de 2018, con la conclusión de las obras del 'fondo de saco' y la activación del sistema ERTMS entre Valladolid y León concretó una reducción del tiempo de viaje «que puede llegar a superar los 35 minutos».

El equipo de Fomento trabaja para completar este año el proyecto para modernizar el tramo León-La Robla, con vías de ancho mixto pero también «supresión de pasos a nivel, renovación de catenaria, solución al posible cambio de sentido de los trenes de Asturias en la térmica de La Robla» y otros frentes. «El proyecto va bien, nos hemos comprometido a acabarlo antes de que finalice el año y su inversión se puede situar en los 80 millones», dijo. La cifra duplica la anticipada en los presupuestos vigentes.

Plazo similar llevan los proyectos para completar la variante de Pajares. La instalación del ancho internacional en ambos túneles y el resto de actuaciones pendientes «supondrán una inversión de 250 millones; es lo que queda por hacer», resaltó. Preguntado por los plazos, reiteró que la previsión es completar los trabajos en 2020. «Tenemos el compromiso político de intentar acortarlos a 2019», deslizó, si bien mantuvo 2020 como la fecha «más realista». De la Serna adelantó que finalmente el intercambiador de ancho de vía se situará en el entorno de Campomanes, y no en la estación de Pola de Lena, como en un principio se sugirió.

Una de las actuaciones que protagonizará los presupuestos de los próximos cursos será el plan de vías gijonés, donde «el compromiso del Gobierno de España llega casi a los 600 millones, son 590». Sus avances han alcanzado «un punto de no retorno». «Estamos cumpliendo nuestros compromisos en tiempo récord», recalcó.

«La semana pasada Adif ha remitido al boletín, y espero que se publique esta semana, la licitación del proyecto de construcción de toda la estación», desveló. El encargo sale a un precio inicial de cuatro millones, con un plazo de redacción de doce meses «que serán paralelos al estudio informativo». La licitación del proyecto se realiza sin que el estudio informativo tenga «su aprobación definitiva», pero su maduración irá en paralelo a ese trabajo. También hay ahorros de tiempo en la prolongación del túnel. Finalmente «no requiere de estudio informativo ni trámite ambiental, podemos ir a la fase de proyectos directamente», anunció. Es una «excelente noticia» que, aseguró, «nos permite acortar mucho los plazos».

Sobre el futuro inmediato del túnel del metrotrén, que está anegado en parte al quedar inutilizadas las bombas de achique, solicitó prudencia. «Hemos iniciado el proyecto para acondicionarlo», indicó, pero las decisiones deben tener «sentido común; no vamos a bombear agua de un pozo si no hay aprovechamiento del túnel, estaríamos derrochando dinero público sin finalidad».

La primera inauguración

El expediente viario también arrastrará inversiones de consideración. En la autovía del suroccidente (A-63) se mantiene el objetivo de acabar Doriga-Cornelllana este año, Cornellana-Salas está al 40% desde 2010 y se trabaja «en relanzar las obras este mismo año», mientras en la segunda calzada de Salas-viaducto del Regueirón «creemos que estamos en disposición de acortar los plazos y licitar la actuación este mismo 2017». En 2018 la inversión sería de «cerca de 160 millones», valoró.

Sobre el acceso a El Musel, De la Serna señaló que la duplicación de Lloreda-Veriña está en curso y el ministerio asumirá al 100% del vial por Jove. «Estaríamos en casi 150 millones». Por cierto que para potenciar el puerto gijonés el ministro reconoció la conveniencia de reflotar la autopista del mar. Al respecto «tenemos una mala noticia que es buena». Si la naviera que estudia hacerse con la conexión da el paso, Fomento quiere que la UE subvencione parte del negocio. La convocatoria que iba a cerrarse este mes se pospone a marzo «y nos da margen suficiente para ver si es posible concretar su interés».

El ministro recordó que su última visita a Avilés permitió desbloquear los accesos al polígono empresarial Parque Asturias. Del acceso viario al puerto, dijo estar «a la espera» de que la consejería concrete una nueva alternativa. «Si es razonable, estaríamos en disposición de preparar el estudio de cara a su tramitación», comprometió.

De la Serna es ya un asiduo a la región. «Aquí me siento muy a gusto he tenido títulos familiares importantes, amigos y he desarrollado mi vida profesional». Como ingeniero, recordó haber estado trabajando en la autovía minera y el funicular de Bulnes. «Hicimos estudios informativos en tiempo récord, sé lo que se tarda», ironizó.