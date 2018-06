«Una cosa es formar a jueces y otra cosa intentar adoctrinar» Martes, 26 junio 2018, 04:05

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) se mostró ayer a favor de que los jueces reciban formación en materia de violencia de género y agresiones sexistas. «Pero una cosa es formar y otra intentar adoctrinar», puntualizó Vidau, quien calificó de «muy bueno» el nivel de los jueces en España. Aunque -añadió- «recibir formación no está nunca de más, si resulta de utilidad, bienvenida sea». Sobre la sentencia dictada en el caso de 'la Manada', señaló que, después de haberla leído íntegramente, «puede ser criticable, yo no digo que no, pero lo que no se puede hacer es que la Justicia ahora se guíe por lo que más se grite en la calle. Eso no puede ser de esa forma».