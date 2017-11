Foro y Podemos buscan responsabilizar a Javier Fernández de los fuegos de 2015 Los grupos de la comisión de investigación, salvo el PSOE, creen que María Jesús Álvarez y Guillermo Martínez actuaron tarde ante la ola de incendios M. M. C. GIJÓN. Martes, 28 noviembre 2017, 01:01

La comisión parlamentaria que investigó la oleada de incendios registrada en Asturias en diciembre de 2015, en la que se produjeron 364 fuegos que calcinaron más de 12.000 hectáreas, aprobó ayer el dictamen que atribuye las responsabilidades a dos consejeros. El texto contó con el apoyo de todos los grupos de la oposición y el único rechazo del PSOE.

La propuesta del dictamen fue elaborada por el presidente de la comisión, Pedro Leal (Foro Asturias, y ahora deberá pasar por el pleno de la Junta General. El documento considera responsables políticos a los consejeros de Presidencia y de Desarrollo Rural, Guillermo Martínez y María Jesús Álvarez, respectivamente, así como al director general de Montes, José Antonio Ferrera, y al exgerente del Servicio de Emergencias Antonio del Corro.

Pero el PSOE consiguió el respaldo del PP, IU y Ciudadanos para evitar que fuera incluido como responsable político el presidente del Principado, Javier Fernández, tal y como reclamaba Foro, que presentará un voto particular al respecto.

La comisión de investigación considera probado que el Gobierno asturiano activó de forma tardía el Plan de Incendios (Infopa) y que no atendió a las circunstancias advertidas desde los servicios de emergencias sobre los incendios que ya habían empezado a producirse en los días previos. Además, resalta que las medidas de prevención recogidas en la estrategia de lucha contra los incendios no se aplicaron de forma debida, que no hubo convocatoria para medidas antiincendios por parte de los ayuntamientos, y que no se valoró el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología que alertaba del riesgo de que se hubiera incendios.

Incoherencias

El portavoz socialista, Marcelino Marcos, avanzó que el PSOE va a presentar un voto particular para tratar de «clarificar todas aquellas incoherencias» que, a su juicio, incluye el dictamen. Ese voto particular reflejará las discrepancias de los socialistas tanto en el apartado de responsabilidades políticas como en el relato de los hechos, al considerar que «se han omitido de manera consciente una parte importante de las opiniones y de la documentación».

Marcelino Marcos, que lamentó que la comisión naciera «con una idea prefijada», apuntó que el informe apunta que el Infopa debería funcionar como una medida de prevención y, sin embargo, establece que debe actualizarse como herramienta de extinción.

El portavoz socialista también habló de la «incoherencia» del PP a la hora de apoyar el dictamen, cuando el mismo partido en Galicia está pidiendo responsabilidad a los grupos de la oposición en torno a los incendios forestales.

Podemos, al igual que Foro, presentará un voto particular para pedir la responsabilidad política del presidente del Principado, Javier Fernández, al ser el máximo responsable de unos presupuestos regionales en los que debería haber una partida suficiente en materia de prevención, según la diputada de Podemos Lucía Montejo.