La Fundación Oso inicia una actividad para conocer cómo viven los plantígrados

La Fundación Oso de Asturias inicia mañana las jornadas didácticas 'Conoce nuestros osos', con el objetivo de dar a conocer la situación en la que se encuentra el oso pardo cantábrico y el hábitat en el que vive, así como las causas que han llevado a que 'Paca', 'Tola' y 'Molina' residan en los cercados de Proaza.

Las charlas, dirigidas por el personal de la fundación, tendrán lugar todos los domingos de julio y todos los miércoles de agosto, con una duración aproximada de 90 minutos por sesión. Todo aquel que desee asistir a las mismas podrá hacerlo de forma totalmente gratuita.

Para poder participar es necesario inscribirse con antelación, bien en el teléfono 985 96 30 60, o a través del correo electrónico info@osodeasturias.es. La capacidad máxima de asistentes es de cincuenta personas por sesión.

La Fundación Oso de Asturias, en colaboración con los ayuntamientos de Proaza y Santo Adriano, y la asociación turística de ambos concejos (Asturproc), ha hecho posible la puesta en marcha de estos itinerarios.

Los visitantes no podrán disfrutar, no obstante, del cuarto plantígrado con que contaban estas instalaciones, ya que el macho 'Furaco' fue devuelto el pasado 29 de junio al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria. Y lo fue después de que el proyecto de reproducción y cría en cautividad para el que fue traído a Asturias no cuajara. 'Furaco' no llegó a tener descendencia con 'Paca' y 'Tola', a pesar de que se encontraba en el cercado asturiano desde abril de 2008 y contar con el aval de haber tenido 18 hijos en Cantabria.