Asturias, en el furgón de cola de las 'olimpiadas' A la izquierda, Manuel Iglesias, con su oro en Química y su bronce en Física; a la derecha, Guillermo Mera muestra su plata en Física. / P. Lorenzana / Á. Piña El Principado consigue tres medallas de 142 en liza en las pruebas nacionales de Bachillerato ELENA RODRÍGUEZ Gijón Viernes, 25 mayo 2018, 01:47

Después de ganar las olimpiadas de Matemáticas, Física y Química en Asturias, Manuel Iglesias Alonso, alumno de segundo de Bachillerato del IES Aramo de Oviedo, fue uno de los mejores en la fase nacional de Química: se llevó uno de los tres oros de la prueba. Pero no solo eso. También ganó uno de los treinta bronces de la de Física, una competición en la que otro estudiante de Oviedo, Guillermo Mera Álvarez, del IES Pando, consiguió una de plata de las veinte en liza. Las suyas son las tres con las que se queda Asturias en el medallero de ocho olimpiadas nacionales dirigidas especialmente a Bachillerato, aunque en algunas participan también alumnos de la ESO (Biología, Geología, Filosofía, Química, Física, Geografía, Estadística y Matemáticas). La Comunidad de Madrid, con 29: Cataluña, con 25; y Andalucía, con 15, encabezan un listado en el que Asturias está a la cola. En estas pruebas, los alumnos se miden en igualdad de condiciones, a diferencia de lo vienen criticando los estudiantes con la prueba de acceso a la Universidad, la EBAU, donde el examen no es idéntico en todo el país.

¿Cuestionan estos resultados el nivel educativo de Asturias? Profesores y organizadores de las fases regionales y los propios premiados -que advierten de que los exámenes son «mucho más difíciles que en la EBAU»- lo niegan con rotundidad. «En Química éramos 140 participantes y había diez medallas. De Asturias íbamos tres. Por Madrid, en cambio, veinticuatro», explica Manuel Iglesias. Es en este factor -el tener una menor representación estudiantil por ser una comunidad uniprovincial- donde hacen hincapié los docentes consultados, como Javier Gil (Olimpiada de Filosofía), Carlos López (Geología) y Antonia Salas (Matemáticas).

Los diez primeros Comunidad Medallas 1. Madrid 29 2. Cataluña 25 3. Andalucía 15 4. Castilla y León 14 5. Comunidad Valenciana 12 6. Galicia 7 7. Aragón 6 8. País Vasco 4 9. Murcia 4 10. Castilla-La Mancha 4

Pero es que, además, «hay regiones con muchísima tradición en estas pruebas y nos llevan años de ventaja», dicen. Lo explica María Fernanda Fernández, del IES Aramo y profesora de Manuel, que acudió como delegada a la olimpiada nacional de Física. «Hay comunidades como la valenciana que ya hacen una selección en cuarto de la ESO y primero de Bachillerato y preparan a los estudiantes tres veces a la semana en la Universidad. Por tanto, van con un año o dos de preparación, mientras que aquí se presentan con su segundo de Bachillerato y su esfuerzo. Eso, sin tener en cuenta -como dicen todos- que hay sociedades privadas que también apoyan dicha formación».

Antonia Salas, profesora de Estadística de la Universidad, aporta más razones: «Los recortes, que no han afectado a todos por igual y se refleja en la mayor dedicación a estas pruebas; que no todos los alumnos tienen el mismo interés (en Matemáticas son dos pruebas de tres horas cada una) y que ese día no les coincida con nada más».